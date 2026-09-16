A városvezető hat éve megszavaztatott magának egy nyelvpótlékot, amit azóta rendszeresen felvett, csakhogy mindössze egy olyan papírja van, amely nem jogosítja fel ilyen juttatásra. Az ügyészség nagyobb kárt okozó csalás bűntette miatt fordult a bírósághoz.
A legnagyobb számban a 20-24 éves korosztályból tűntek el a vizsgázók: 2019-ben még 28 492 fő, 2024-ben már csak 10 137 fő, 2025-ben pedig 9850 fő ment nyelvvizsgázni ebből a korosztályból.
Újabb mélypontra zuhant a nyelvvizsgázók száma 2024-ben, a legfrissebb adatok szerint több mint 10 ezerrel kevesebben jelentkeztek a tavalyi évben, hogy vizsgát tegyenek valamilyen idegennyelvből – derült ki az Oktatási Hivatal (OH) statisztikáiból.
A legnagyobb arányú csökkenés a 20-29 éves korcsoportban történt.
Volt olyan, amelyiknek az ára 43 százalékkal nőtt egy év alatt. Az okok között szerepel a nyelvvizsga-amnesztia, a kata kinyírása, a megnőtt energiaárak és az infláció is. Rozgonyi Zoltán, az Euroexam vezetője szerint utóbbi miatt az sem kizárt, hogy a nyelvvizsga-piac további, inflációkövető emelkedésre áll át.
Egyre kevesebben nyelvvizsgáznak azóta, hogy 2020-ban – a Covid miatt – jelentősen megcsappant a nyelvvizsgázók száma. Az Eduline cikke szerint a középiskolások még nyelvvizsgáznak, a huszonévesek már kevésbé, amihez hozzájárulhatott a nyelvvizsga-amnesztia is.
Hadilábon áll az akkreditált diplomával és a nyelvvizsgákkal is, de ez nem jelent akadályt.
A nyelviskoláknak a járvány és a nyelvvizsga-amnesztia mellett a „rezsifrász” is betesz.
Az indoklás szerint „az akkreditált nyelvvizsgáztatás nem tartozik az Egyetem alaptevékenységének a körébe”.
Nagy visszalépést jelent szakmai szervezetek szerint az egyébként is több problémával küzdő hazai nyelvoktatásban, hogy a kormány 2024-től megszünteti a diplomához szükséges nyelvvizsga-követelményeket.
Az idén már nem rendelt el nyelvvizsga-amnesztiát a kormány, az idén „bennragadt” diplomákat mégis kiadhatják az egyetemek és főiskolák.
Kijöttek a pontos részletek.
Lényegében egy lopakodó sorkatonai szolgálatról van szó a diákmozgalom szóvivője szerint.
Hamarosan megjelenik az erről szóló kormányrendelet.
Az operatív törzs ezt a javaslatot teszi a kormánynak.
Közel 29 százalékkal esett vissza 2020-ban a sikeresen nyelvvizsgázók száma. Ezért idén kiújult a vita arról, kapjanak-e ismét mentességet a végzős egyetemistáknak. Az idegen nyelvtudás hiánya a versenyképességre is kihat.
A számítógép és az okostelefon kamerája egyaránt figyel.
Idén a remények szerint újra 115-120 ezren futnak neki a nyelvvizsgának, a tavalyi év meglehetősen renyhe volt.
A nyelviskolákat leginkább a járvány és a nyelvvizsga-kötelezettség ideiglenes eltörlése sújtotta.
Az újabb döntés már határidő rögzítése nélkül teremti meg ennek jogszabályi feltételeit.
Mindenki diplomájához juthat, aki augusztus végéig sikeres záróvizsgát tett, 81 ezren már át is vették oklevelüket.
Optimista becslések szerint a nyelvtanulók létszáma a kétharmadát éri el annak, amennyit tavaly ilyenkor mértek.