Brutálisan megdrágultak a nyelvvizsgák

Volt olyan, amelyiknek az ára 43 százalékkal nőtt egy év alatt. Az okok között szerepel a nyelvvizsga-amnesztia, a kata kinyírása, a megnőtt energiaárak és az infláció is. Rozgonyi Zoltán, az Euroexam vezetője szerint utóbbi miatt az sem kizárt, hogy a nyelvvizsga-piac további, inflációkövető emelkedésre áll át.