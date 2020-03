Áder János aláírta a börtönkörülmények miatt megítélt kártérítések visszatartásáról szóló törvényt

A dokumentumok az egri polgármesteri hivatal egyik alpolgármesteri irodájának szekrényéből kerültek elő.

Nyomozás indult az egri polgármesteri hivatal egyik szekrényéből előkerült fénymásolt ajánlóívek és feltételezett „Kubatov-listák” ügyében - derül ki Polt Péter legfőbb ügyész válaszából . Ungár Péter, az LMP országggyűlési képviselője érdeklődött arról, hogy indult-e büntetőeljárás a valószínűleg véletlenül hátramaradt dokumentumok miatt. Január végén az Egri ügyek számolt be arról, hogy a dokumentumok előkerültek az egyik alpolgármesteri irodából. A listákról közzétett képek alapján azok egri választópolgárokat sorolnak névvel, lakcímmel, emellett egy 7-es skálán értékelik pártos aktivitásukat is. Olyan adatlapok is láthatóak a képeken, amin az ugyancsak névvel, lakcímmel sorolt egriek mellé látszólag pártpreferenciájukat, szavazási hajlandóságukat tüntették fel, továbbá, hogy aláírtak-e vagy sem, esetleg be sem engedték az aktivistákat. Emellett a fideszes parlamenti képviselő, Nyitrai Zsolt 2014-es választási ajánlóíveinek fénymásolt példányai is előkerültek.