Fővárosi Vízművek: Életbe lépett a rendkívüli helyzetekre kidolgozott biztonsági terv

A korábban tervezett sportkomplexum helyett a Terrorelhárítási Központ (TEK) új műveleti központja épülhet meg a budapesti Hős utca elgettósodott társasházainak helyén.

, a Magyar Közlöny csütörtöki számában megjelent kormányhatározat szerint a TEK összesen 5,5 milliárd forintot kap megkezdett beruházásainak befejezésére és újabbak előkészítésére. Pintér Sándor belügyminiszter és Bártfai-Máger Andrea nemzeti vagyon kezeléséért felelős miniszter pedig elkezdhet tárgyalni a X. kerületi Hős utca 15/A-B számú ingatlanok átadásáról. Az ingatlanon jelenleg két leromlott állapotú társasház áll, elbontásuk és a terület rendezése már tíz éve tervben van, a kőbányai kerületvezetés egy sportközpontot akart a lakótömbök helyére. Ám a lakások egy része magántulajdonban van, a tulajdonosoknak pedig olyan alacsony (4-5 millió forintos) összegeket ajánlott fel az önkormányzat, hogy azt nem fogadták el. Emiatt kisajátítási eljárások indultak, de a bíróság idén februárban a felperes lakóknak adott igazat: a kisajátítás jogalapja nem állja meg a helyét, a magántulajdonnal szemben ugyanis nem elég nyomós közérdek egy sportközpont létesítése. Megkeresésünkre a TEK megerősítette, hogy a Hős utca 15/A-B. szám alatti ingatlanon nem sportközpont, hanem a terrorelhárítás új műveleti komplexuma épül majd „a lakóingatlanok helyzetének rendezését követően”. Mint írták, ez „gyorsabb és magasabb szintű műveleti ellátást tesz majd lehetővé és biztosítja, hogy a gyors reagáló műveleti egységek és a munkájukat támogató speciális állomány és eszközeik egységes, egy területen kialakított elhelyezést kapjanak. Biztosítja továbbá a komplex művelet-irányítás, ügyeleti és felügyeleti rendszerek megfelelő elhelyezését és működtetését”. Az átadásról szeptember 1-jéig zajlanak majd a tárgyalások. A tervek változásáról a Hős utcai lakókat segítő Kontúr Közhasznú Egyesület munkatársai is csak a hírekből értesültek, ám az egyesület vezetője, Molnár Zsuzsanna nem lepődött meg. Mint mondta, a TEK szomszédos, Zách utcai székhelyén már most is építkezések folynak, s ha a Hős utcai ingatlannal kapcsolatban új kisajátítási eljárások indulnak, azokhoz a TEK bővítése már erősebb jogalapot jelenthet, mint egy sportközpont építése. A két lakóépület 317 lakásából összesen mintegy 80 van még magántulajdonban. Kérdéseinkkel kerestük a kőbányai önkormányzatot is, ám cikkünk megjelenéséig nem kaptunk választ.