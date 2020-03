A felszínen is változásokat okoz a 3-as metró felújítása

Ha a kormány és a főváros az év végéig nem tud megegyezni az új Duna-hídról levezető utakról, akkor ez is a semmibe vezethet, ahogy kezdetben a Rákóczi híd.

A BAH csomóponttól és a Rákóczi út – Kerepesi út tengelytől délre teljesen átrendezi a forgalmat a Galvani híd. A forgalmi modellezések szerint az új átkelő megépítésével az Erzsébet hídról a Petőfi és a Rákóczi hídra, onnan a Galvanira tolódik ki a forgalom. Jelenleg Pest belvárosát a Buda felől érkező autósok zöme az Erzsébet hídon keresztül közelíti meg, mert ez most a leggyorsabb útvonal, de a Galvani híd kiszívja majd ennek jelentős részét – magyarázza Vitézy Dávid, a Budapest Fejlesztési Központ vezérigazgatója. Az új híd és a hozzá csatlakozó körút ugyanis a belváros elkerülésével köti majd össze a városba nyugatról és délkeletről befutó sugárirányú főútvonalakat és autópálya-bevezető szakaszokat. Az új kapcsolat tehermentesíti a túlzsúfolt a Könyves Kálmán körút - Rákóczi híd útvonalat. Még látványosabb lesz a hatás, ha a fővárosi önkormányzat forgalomcsillapítási intézkedésekkel egészíti ki. Gyalogos átkelővé válhat a Lánchíd, megvalósulhat a Budapesti Közlekedési Központ évekkel ezelőtt elkészített koncepciója a Kossuth Lajos utca- Rákóczi út átfogó rekonstrukciójára, amelynek célja egy kétszer egysávos út kialakítása, középen buszsávval, szélein díszburkolatos járdákkal és fasorral. Az új híd a kormányzati várakozás szerint minimum 37 ezer, de különféle forgalomcsillapítási intézkedésekkel akár 50 ezernél is több autóval csökkentheti a belváros napi autóforgalmát. Ez levegőminőség-javítási és klímavédelmi szempontból is fontos - hangsúlyozza Vitézy Dávid a Népszavának. A Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa (FKT) múlt heti ülésén döntött az új déli Duna-híd megépítéséről. A fővárosi önkormányzat némi meglepetést keltve a korábban általuk preferált Albertalvai híd helyett a Galvanit támogatta. Balogh Samu kabinetvezető szerint egyszerűen azért, mert a kormány értésükre adta, hogy kizárólag ezt a hidat hajlandó megépíteni. Márpedig a fővárosnak fontos, hogy épüljön még egy dunai átkelő. Azt viszont fontos eredménynek tartotta, hogy a kormány elfogadta: a levezető utak nyomvonalát csak a kormány, a főváros és a kerületi önkormányzatok egyetértésével lehet kijelölni. Az elkövetkező hónapokban hat változatot vizsgálnak meg részletesen, ezek közül kell kiválasztani a véglegeset az év végéig. Ha nem sikerül, akkor a hídról levezető út a Soroksári útnál véget ér. Nem ez lenne az első eset, hogy úgy épül budapesti híd, hogy semmibe vezet, hiszen az Andor utca környéken élők tiltakozása miatt a Rákóczi hídról levezető tehermentesítő utat 17 év után sikerült átadni. Balogh Samu azonban úgy véli, hogy a zsákutcás híd még mindig jobb, mintha egy rossz nyomvonalon vezetik el a forgalmat. A rossz út a Határ út melletti kiserdőn keresztül vezetne. A terv ellen már 2017-ben heves lakossági tiltakozás bontakozott ki, ami akkor meghátrálásra kényszerítette a kormányt. A most tárgyalandó változatból se maradt ki teljesen a kiserdő, csak éppen az erre vezető utat nyitott vagy zárt alagútban vezetnék el. A korábbi, felszínen, a parkon át vezetett megoldást a kormány teljesen elvetette. Az Illatos út - Határ út tengelyen a fenti két változat mellett vizsgálják azt is, ha az erdő érintése nélkül, a meglévő Határ úti közlekedési sáv alatt kéregalagútban vezetnék el az átmenő forgalmat, illetve a Határ utat osztanák fel újra, úgy hogy a XIX. kerületi oldalon forgalomcsillapított szervízút és kerékpárút épüljön. A főváros javaslatára bekerült az alternatívák közé két olyan nyomvonal is, amely a hídról lejövő forgalmat az Ecseri út vonalán vezetné el az Üllői útig a Ferencvárosi rendező pályaudvar vágányait föld alatt vagy egy új hídon keresztezve. Ez a terület háborús lőszerektől és az azóta a földbe ivódott veszélyes anyagoktól való mentesítése miatt az első, közelítő becslések szerint 60-70 milliárd forint pluszt jelentene a projekt költségvetésében. De a Határ út melletti alagutak is több tízmilliárddal dobnák meg a költségeket. A kormány erősen prüszköl emiatt. Végleges nyomvonal híján a híd és a hozzátartozó úthálózat bekerülési költségéről legfeljebb találgatni lehet, de az bizonyos, hogy az átkelő maga 100 milliárdnál is többe kerülhet és minél több az alagút és az extra költség a kapcsolódó utak kiépítésénél, annál drágább lesz. A végső számla elérheti, vagy akár meg is haladhatja a 200 milliárd forintot. De az Orbán-kabinet egyelőre elszántnak tűnik a megvalósításban. A Galvani híd építése évtizedek óta szerepelt a fővárosi tervekben, de a beruházás előkészítésének az olimpiai pályázat adott lökést. A pályázatot ugyan az egyre élesebbé váló lakossági tiltakozás hatására lefújta a kormány, de a hídról nem tett le. Nemzetközi tervpályázatot írtak ki, melyet a holland UNStúdio és a Buro Happold Engineering nyert meg. A hídra vonatkozó tervek és engedélyek 2021 augusztusára készülhetnek el, a levezető úthálózatra vonatkozóak 2022 nyarára. A megvalósításról így már a következő kormánynak kell döntenie.