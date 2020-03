Tarlós már nem volt önmaga a választási kampányban

Elengedte az irányítást, túlnőttek rajta az események. A volt főpolgármester már sajnálja, hogy nem ült le vitázni Karácsony Gergellyel – abban szerinte nem veszíthetett volna.

Nehéz volt elengedni a vezetői szerepkört, lelkileg még hetekig instabilnak érezte magát– mondta a HírKlikknek adott interjúban Tarlós István. A kilenc év után leköszönő polgármester jelenlegi munkájáról, és a választási kampány időszakáról is beszélt a hírportálnak. Mint fogalmazott, bár úgy érzi, hogy elegánsan adta át a Városházát, jó ideig fel sem fogta a döntés pszichés súlyát.

„Az első három hétben a világon semmit nem éreztem. Utána kezdett leesni a tantusz, hogy valami nem stimmel a belső egyensúllyal. Valahogy annyira megszoktam, hogy én vagyok Budapest főpolgármestere. Akkor kezdődött egy nehezebb időszak, noha a hozzám közelállók szerint nem látszott rajtam, de én éreztem. Éreztem, hogy lelkileg csúszkál a szőnyeg alattam”

- mondta Tarlós. Ugyanakkor arra is emlékeztetett, hogy huszonöt évet töltött városvezetőként, ebből kilencet főpolgármesterként, és lehet, hogy már ez a megterhelés sem hiányzott neki annyira.

Kérdésre válaszolva Tarlós István elismerte: nem volt igazán önmaga az önkormányzati választási kampányban, és harminc év után először fordult elő, hogy elengedte saját kampányát. Most már azt is bánja, hogy nem ült le Karácsony Gergellyel:



"Nem volt jó döntés, hogy elhárítottam a vitát. Már csak azért sem, mert most is azt gondolom, hogy egy ilyen vitát nem tudtam volna elveszíteni. Ez nem feltétlen a személyek összehasonlítása akar lenni, pont annyira a helyzetemből adódó előny"

mondta. Hozzátette, szerinte Karácsony nem lett volna méltó ellenfele, már csak azért is, mert neki több rutinja van.

Bár a főpolgármester vezetői képességeit nem akarta minősíteni, tisztességét nem vonta kétségbe: „hogy Karácsony valaha is elfogadott volna szürke, vagy fekete pénzeket, kizártnak tartom. (…) nem vonható kétségbe, hogy tanult, olvasott, művelt, személyében tisztakezű politikus.” - hangsúlyozta Tarlós István. Budapest korábbi vezetője jelenleg miniszterelnöki megbízottként dolgozik, ő felel az országos közlekedési és közszolgáltatási infrastruktúra fejlesztéséért. Maga kérte Orbán Viktortól, hogy folytathassa a munkát, mert egy ilyen munkakört pillanatok alatt elhagyni és otthon maradni a leépülés előszobája lenne. „…. értelmes munkát végzek, együtt a műszaki egyetemek rektoraival, a mérnökkamarával, a vízügyi tudományos tanáccsal, a mérnökakadémiával. Igyekszem használható dolgokat letenni az asztalra. És persze az sem mellékes, hogy ezzel pénzt is keresek, mert biztos tudja, hogy én nem gazdagodtam meg a közéleti pályám alatt” - mondta a riportnernek Tarlós, aki azt is hozzátette: a fővárosi vezetés konkrét ügyeibe ezután nem szeretne beleszólni, de adott esetben azért hallatni fogja hangját – például az M3-as metrófelújítási beruházás kapcsán is.