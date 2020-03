Franciaországban felgyorsult a járvány terjedése

Az egyházfő szeretné elkerülni, hogy a koronavírus tovább fertőzzön a Szent Péter téren összegyűlő tömegben.

A pápai imádságot a Vatikáni Rádió élő internetes adásban közvetíti, illetve a téren lehet követni az óriáskivetítőkön (tehát, kisebb közönségre azért így is számítanak - a szerk). A vatikáni média ugyanakkor a közvetítést megosztja az egyes médiumokkal, ha ők ezt kérik, hogy ezáltal is biztosítsák a hívek részvételét. A március 11-i szerdai általános kihallgatás és annak közvetítése hasonló körülmények között történik.

Az olasz hatóságokkal is egyeztetett döntések azért szükségesek - magyarázza a portál - hogy elkerüljék a koronavírus terjedésének a kockázatát, amit a térre jutáshoz szükséges biztonsági ellenőrzés okozta csoportosulás eredményezhet. A Vatikán további biztonsági intézkedéseket is hozott: a városállam Egészségügyi és Higiéniai Igazgatósága rendeleteit követve, március 15-ig felfüggesztik a hívek részvételét a Szent Márta-házban tartott szentmiséken. A a pápa időközben magánszentmisét mutat be. A BBC beszámolója szerint Ferenc pápa maga is betegeskedik, de nem a koronavírust kapta el, egyszerűen csak megfázott.