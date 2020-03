Zárva marad Ferenc pápa ablaka, a neten üzen a híveknek vasárnap

Kínán kívül Iránban történt a legtöbb haláleset az utóbbi egy napban az új koronavírus okozta járványban. Az iráni hatóságok 21 halálesetről számoltak be, amivel 145 -re nőtt a számuk az országban.

Elkapta a fertőzést Nicola Zingaretti, az olaszországi kormánykoalícióban résztvevő Demokrata Párt (PD) főtitkára, tünetei enyhék, jól érzi magát, nem kell kórházba mennie, otthonában kezelik. Európában ő az első jelentősebb politikus, akit megbetegített az új koronavírus. A politikus a Facebook közösségi portálon szombaton közzétett posztjában arra kérte honfitásait, hogy ne essenek pánikba. A római kormány szombatra virradóan újabb óvintézkedések bevezetéséről határozott. Olaszországban 20 ezerrel növelik az egészségügyi dolgozók létszámát, köztük mintegy ötezer orvost vesznek fel. A kórházak gyorsított közbeszerzéssel juthatnak berendezésekhez, felszereléshez, egyebek között ötezer lélegeztetőgépet vásárolnak. A bíróságok épületeit lezárják május végéig, csak a sürgős tárgyalásokat tartják meg. A polgári védelmi hatóság és a prefektúrák épületeket, szállodákat foglalhatnak le szükség esetén a karanténba helyezettek elhelyezésére. A római kormány a következő órákban dönt a lombardiai és a venetói vesztegzár esetleges feloldásáról vagy újabb karanténok kialakításáról Lombardiában. Olaszországban szombat délelőttig összesen 197 ember halt bele a betegségbe, a fertőzöttek száma pedig elérte a 4636-ot.

Iránban az új halálesetek között van egy parlamenti képviselőnő is. A fertőzöttek száma egy nap alatt 1076-tal 5823-ra nőtt az országban. Több mint 16 ezer fertőzésgyanús ember van kórházban. A fertőzés szombat délelőtt a világ 94 országában volt jelen, a fertőzöttek száma 1146 új esettel majdnem 102 ezerre, a haláleseteké pedig 35-tel 3491-re nőtt. Kínán kívül a gócpontok továbbra is Dél-Korea, Irán, Olaszország és Németország. Kínában 99 új fertőzéses és 28 új haláleset volt. Az új halálesetek mind a járvány eredeti gócpontjában, Hupej tartományban történtek. A 99 új fertőzésből 74 Hupejben történt. Az országban összesen már 3070 haláleset történt, a megfertőződöttek száma pedig 80 ezer fölé nőtt, akik közül 55 ezer már meggyógyult a hivatalos adatok szerint. A kínai egészségügyi szolgálat szerint minden Hupejen kívüli új megbetegedés külföldről származik, vagy olyan kínaiak révén, akik külföldön jártak, vagy külföldiek révén. Dél-Korea 448 új koronavírus-fertőzésről számolt be szombaton, amivel 7041-re nőtt a számuk az országban, ami a legnagyobb szám Kínán kívül a világban. A fertőzöttek zömét továbbra is Tegú délkeleti városban és környékén ápolják kórházban. Az országban eddig összesen 46 haláleset volt, Németországban már 684 a fertőzéses esetek száma, Franciaországban 613, Spanyolországban 374, Svájcban 214, Nagy-Britanniában 163, Hollandiában 128, Norvégiában 113, Belgiumban 109, Svédországban 101, Ausztriában 55, Görögországban 45, Izlandon 43, Dániában 23, Csehországban 19, Írországban 18, Finnországban 15, Szlovéniában 13. Az egyiptomi Luxorban karanténba helyezték annak az Asszuánból induló kirándulóhajónak az utasait, amelyen az előző nap 12 vírusfertőzöttet azonosítottak. Az utasok között vannak amerikaiak, franciák és indiaiak. A Palesztin Hatóság ellenőrzése alatt álló ciszjordániai Betlehem egyik szállodájában elővigyázatosságból karanténba helyeztek 15 amerikai turistát. A város maga is vesztegzár alatt van csütörtök óta, amikorra kiderült, hogy jelen van a vírus a városban. Az Egyesült Államokban péntekre 17-re nőtt a halálesetek száma, ebből 14 Washington államban történt, kettő Floridában, egy pedig Kaliforniában. Malajzia sem enged kikötni egy olyan óceánjáró sétahajót - a Costa Fortunát - Thaiföld után, amelyen mintegy 2000 ember utazik a személyzet tagjaival együtt, és az utasok között van 64 olasz állampolgár, de a fertőzést egyelőre nem mutatták ki senkinél.