Koronavírus: intézkedési terveket ismertetett az operatív törzs

A szervezők a központi állami ünnepség lefújása után döntöttek a halasztás mellett.

Elmarad a módosított Nemzeti alaptanterv– tudta meg a hvg.hu a szervezőktől. Tarnay Kristóf, Alternatív Diákközpontú Oktatásért Mozgalom kommunikációs alelnöke azt mondta, miután a koronavírus terjedésének veszélye miatt az operatív törzs javaslatára, úgy érezték, számukra is ez a felelős döntés. Erről egyeztettek a szakszervezetekkel és más civil szervezetekkel is. A tiltakozást később megtartanák, de a járványveszély miatt egyelőre nem tudott új időpontot mondani.

A főváros is lemondta a március 15-i ünnepségét az ellenzéki pártokkal együtt

A kormányzati operatív törzs javaslatának megfelelően úgy döntöttünk, hogy a március 15-i városházi ünnepi rendezvényt nem tartjuk meg - jelentette be a szombaton a közösségi oldalán Karácsony Gergely főpolgármester. Nincs fontosabb a budapestiek biztonságánál, egészségénél. Bízom benne, hogy mihamarabb sikerül legyűrni a járványveszélyt, és akkor pótolni tudjuk az elmaradt találkozást - tette hozzá. Az ellenzéki pártok is bejelentették, hogy lefújják a „Hol a szabadság, ott van a haza!” című közös március 15-i megemlékezésüket, mert mint közleményükben írják, a koronavírus egyre nagyobb kockázatot jelent Magyarországon is.