Zágráb illiberálisa - Plenkovic a HDZ elnökválasztásának favoritja

A horvát kormánypárt a héten választ elnököt, a kormányfő kihívója egy ultrajobboldali politikus.

Papírforma szerint Andrej Plenkovic a HDZ elnökválasztásának favoritja. A horvát miniszterelnököt ugyanis a HRejting felmérése szerint a megkérdezettek 75 százaléka támogatja. Csakhogy a közvélemény-kutatás a teljes lakosság körében készült, a pártelnök személyéről azonban a HDZ küldöttei döntenek. A horvát kormányfőt a HDZ jobb szárnya részéről számos bírálat ért amiatt, hogy túlságosan a centrum felé kormányozta a jobbközép politikai erőt, s „szakított a tudjmani hagyományokkal”. A bírálatok különösen felerősödtek azután, hogy tavaly decemberben a HDZ jelöltje, Kolinda Grabar-Kitarovic elvesztette az elnökválasztást baloldali-centrista Zoran Milanoviccsal szemben. Végül azonban a HDZ jobbszárnyának nagyágyúi nem vállalták a megmérettetést Plenkoviccsal szemben, nem jelöltette magát például az egykori külügyminiszter, Davor Stier sem. A horvát diplomácia egy másik exvezetője, Miro Kovac viszont bejelentette indulását. Ő egy teljesen más ideológiát képvisel, mint a jelenlegi miniszterelnök. Az Express című hetilap összeszedte, melyek is a legnagyobb különbségek Plenkovic és Kovac között. Utóbbi jobbra kormányozná a pártot és közeledne Miroslav Skoro felé, aki harmadik lett a tavalyi elnökválasztáson és időközben új, erőteljesen jobboldali színezetű pártot hívott életre. Kovac közölte, az idén, várhatóan ősszel megrendezendő parlamenti választást követően koalícióra lépne Skoróval, aki támogatna is egy kétpárti jobboldali kormányt. Plenkovic szintén jelezte, örülne egy ilyen felállásnak, Skoro azonban közölte, egy Plenkovic által irányított HDZ-vel nem óhajt közösködni. Jelentős különbségek vannak kettejük között a kisebbségek jogait illetően. Plenkovic szerint érvényben kell maradnia a jelenlegi, a nemzetiségek jogait tekintve liberális szabályozásnak, ultrajobboldali ellenfele ezzel szemben akár népszavazást is kiírna e kérdésről, mert úgy véli, szerinte aránytalanul nagy a kisebbségek parlamenti jelenléte. Természetesen nem a csekélyszámú, alig 15 ezres magyarsággal van baja, hanem a Horvátországban élő szerbekkel. Ami a külpolitikát illeti, Plenkovic tisztes távolságot tartana Oroszországtól, ellenfele ezzel szemben szorosabbra vonná Zágráb és Moszkva viszonyát. Hírek szerint szívesen látott vendég az orosz fővárosban, ahová legközelebb májusban várják. Nem is kérdés, hogy amennyiben őt választanák meg a HDZ élére, jelentősen javulna Magyarország és Horvátország viszonya is, mert Kovacnak nagyon is tetszik a magyar és a lengyel illiberalizmus. A kettőjük közötti különbségeket az Európa Tanács által megalkotott, a nők elleni, illetve a családon belüli erőszakkal foglalkozó isztambuli egyezmény eltérő megítélése is jól illusztrálja. Plenkovic ragaszkodott annak elfogadásához, amit végül a horvát parlament ratifikált is, de kivívta ezzel a HDZ jobbszárnyának haragját. Ez a kérdés mind a mai napig megosztja a pártot. Kovac a szavazáskor a nem gombot nyomta meg. Plenkovic valamivel megengedőbb az azonos neműek kapcsolatát illetően is. Kovac a szociáldemokratákkal való kapcsolat jövője kapcsán is radikálisabb álláspontot képvisel. Míg a jelenlegi miniszterelnök úgy fogalmazott, a következő választás után nem akar nagykoalíciót az SDP-vel (pedig erre adott esetben akár rá is kényszerülhet), Kovac a HDZ statútumában is rögzítené, hogy a párt nem köthet politikai szövetséget a szociáldemokratákkal. Mekkora az esély arra, hogy Kovac vegye át a HDZ irányítását, ezzel Zágráb is csatlakozzék az magyar-lengyel illiberális tengelyhez? Függetlenül attól, hogy Plenkovicot valóban rendszeresen támadta a jobb szárny, ennek valószínűsége igen csekély. Egyrészt azért, mert Plenkovic nem csak a teljes lakosság körében, hanem a párton belül is népszerűbb, másrészt pedig amiatt, mert az utóbbi hetekben kevesebb kritikus hangot lehetett hallani vele szemben, mivel Horvátország tölti be az Európai Unió soros elnöki tisztségét, s azt még a radikálisok is belátják: ebben a helyzetben nem lenne szerencsés kiteregetni a szennyest. Ugyanakkor Plenkovic európai szinten is elismert politikussá vált, számos nyilatkozatot adott uniós kérdésekben, s ez szintén az ő esélyeit növeli.