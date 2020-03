Koronavírus: a magyar elkülönítési eljárás, ahogy egy iráni diáklány látja

„Távolról sem professzionális” – így jellemezte a koronavírussal fertőzött iráni egyetemista egyik, karanténban lévő évfolyamtársa a magyar hatóságok eljárását.

A névtelenséget kérő, szintén iráni, a Semmelweis Egyetemen tanuló lány – aki az Indexnek is nyilatkozott – lapunknak a karanténból mesélte el kálváriáját. Mint felidézte, amint kiderült, hogy az egyik évfolyamtársuk megfertőződött, ő és több diáktársa is azonnal elment teszteltetni. A kórházból viszont hazaküldték őket, mondván, várjanak az egyetem utasításaira. Erre nem is kellett sokat várni, az egyetem utasította őket arra: maradjanak otthon 14 napig. Így is tettek, betartotta az utasítást. Néhány nap múltán a Facebookon kapott egy üzenetet egy magát rendőrnek nevező ismeretlen férfitól, aki elkérte a telefonszámát. Az egyetemista lány bizalmatlan volt, hiszen nem ismerte a férfit. Kétségeit nem segített eloszlatni, hogy a profilképen nem is egyenruhás embert lehetett látni, hanem egy tengerparton szelfiző párt. A diáklány nem akarta megadni az adatait, mire közölte vele a férfi: ha nem működik együtt a rendőrséggel, akkor bűncselekményt követ. A lány erre azt írta: „Kérem, legyenek egy kicsit professzionálisabbak. Nem érzem magam biztonságban.” Végül a férfi – a rendőrség magyar nyelvű oldalát megadta – elküldte a hivatali, rendőrségi vonalas számát, amin a diáklány elérte, és meggyőződött róla, hogy tényleg rendőr. Ekkor arról tájékoztatták, hogy a rendőrség fel fogja keresni. Alig húsz perc telt és öt ember megjelent nála, majd bejelentették: kórházba szállítják, öt perce van összepakolni. A diáklány furcsállotta, hogy semmilyen iratot nem mutattak neki, nem adtak tájékoztatót, csak beültették egy mentőautóba. Ott újabb meglepetés érte: a járműben ugyanis ott volt már egy másik szaktársa, és útközben felvettek még egy diákot. Egyikük szintén egy iráni tanuló volt, ráadásul ő korábban közös programon vett részt azzal a fiúval, akinek a koronavírus-tesztje pozitív lett. Amikor beértek a kórházba – folytatta történetét a lány –, egyik épületből a másikba küldték őket, míg végül találtak nekik egy kórtermet. Újabb várakozások után aztán felvették adataikat, tesztet azonban nem végeztek. A kórterembe orvos nem jött hozzájuk, csak ápolók, akik viszont nem beszéltek angolul, így a diákok semmiféle tájékoztatást nem kaptak. Annyit sikerült csak megtudniuk, hogy 14 napig karanténban lesznek. Másnap délelőtt már orvosok keresték fel őket, akik tudtak angolul és tájékoztatást adtak – igaz, a doktorok szavaiból az derült ki, hogy kicsit kaotikus a helyzet. Ők ugyanis azt hitték, hogy már rég mintát vettek a diákoktól és készül a teszt. Amikor kiderült, hogy még semmi nem történt velük, az orvosok – akik a diákok szerint rendkívül kedvesek, segítőkészek voltak – elnézést kértek. A zűrzavart azzal magyarázták, hogy nagyon sok embert hoztak be a kórházba, és nincs elég orvos, ápoló, meg kórterem. Az ügyben kérdéseket tettünk fel a rendőrségnek, ha kapunk válaszokat, frissítjük cikkünket.