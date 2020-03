Zárt kapus lehet a bolgár-magyar Eb-pótselejtező

Az ötödik Grand Slam-viadalnak is nevezett 1000-es tornát, amelyen Fucsovics Márton és Babos Tímea is indult volna, máskor rendezik meg.

A koronavírus-járvány miatt nem rendezik meg az Indian Wells-i tenisztornát, amelyen Fucsovics Márton és Babos Tímea is szerepelt volna. Az ötödik Grand Slam-viadalnak is nevezett, 1000-es kategóriájú verseny rendezői vasárnap, a selejtezők rajtja előtt egy nappal határoztak a törlés mellett, miután szakemberekkel egyeztettek a vírus okozta veszélyekről. "Jelenleg túl nagy kockázatot jelent egy ekkora méretű esemény Riverside megye lakosságára" – mondta David Agus, a Dél-kaliforniai Egyetem egyik orvosa, akivel a szervezők konzultáltak.

Tommy Haas tornaigazgató kifejtette, nagyon csalódottak, de a szurkolók, játékosok, segítők és alkalmazottak egészsége a legfontosabb. "Készen állunk arra, hogy egy másik időpontban megrendezzük a versenyt, és tanulmányozni fogjuk a lehetőségeket" – tette hozzá a korábbi top 10-es német játékos.

A Los Angelestől 200 kilométerre található Indian Wellsben a 9,7 millió dolláros férfi és a 8,7 millió dollár összdíjazású női tornára 475 ezer nézőt vártak a szűk két hét során. A viadalon hagyományosan a legerősebb mezőny gyűlik össze, a legjobbak közül idén is mindenki nevezett, aki egészséges. A szervezők tájékoztatása szerint a már megvásárolt jegyek árát visszafizetik.

Babos Tímea közösségi oldalán Kaliforniából adott helyzetjelentést: "Ebben a megyében két koronavírusos eset van, és a környéken az átlagéletkor 77-78 év. Az emberek és a szervezők félnek attól, hogy mi történhet, a torna lemondása pedig óriási sokként ért mindenkit, nem gondoltam volna, hogy idáig fajulhat a helyzet. Valószínűleg ez egy óriási lavinát indíthat el. Nekünk két hét múlva lenne a miami verseny is, és ezek Grand Slam-nagyságú tornák, egyelőre nem tudjuk, hogy mi lesz. Nem tudom szavakba önteni, hogy mit érzek" – mondta a Facebookon közzétett videoüzenetében. "Ez most tényleg megtörtént? És mi mit csináljunk? Holnap kimegyünk a pályára zárt kapuk mögött edzeni? És mire eddzünk tulajdonképpen, hiszen lehet, hogy most minden versenyt törölni fognak? Elképesztő és hihetetlen" – tette hozzá.

Fucsovics Márton, a múlt heti, debreceni Davis Kupa-selejtező hőse egyelőre itthon marad. "Marci a belgák legyőzése után, vasárnap szabadnapot kapott, és úgy volt, hogy hétfőn hajnalban repül Amerikába" – nyilatkozta az MTI-nek a menedzsment részéről Pákay Péter. "Még éjjel értesültünk az Indian Wells-i torna törléséről, így nem utazott el. Most itthon marad, egyelőre nem tudjuk, hogy pihenéssel vagy edzéssel tölti-e a következő napokat. Nehéz tervezni, mert teljes a káosz az ATP-nél, nem tudni, mi lesz a megvédendő pontokkal, mi alapján alakul a világranglista, és egyáltalán mikor lesz a következő verseny. Hallani már olyat is, hogy talán a miami tornát sem rendezik meg" – tette hozzá.