Enyhe idő és kevés eső várható kedden

Nincs vége a kilépési hullámnak: ismét Hajdú-Bihar megyei jobbikosok hagyták el a pártot.

Ezúttal Rigán István megyei alelnök, az 5. választókerület vezetője, Dúró Ferenc, a püspökladányi alapszervezet elnöke, a választókerület szervezője, Maruzsa István, az ebesi szervezet elnöke, Serdült Lajos, a tetétleni szervezet elnöke és a Jobbik sárrétudvari szervezete jelentette be távozását. A Haon.hu helyi hírportálhoz eljuttatott közleményük szerint valamennyi tagjuk megszünteti párttagságát a Jobbikban, ezzel együtt feloszlatják alapszervezetüket és helyi szervezeteiket. „Ha így megy tovább, akkor az ország több pontján teljes választókerületek maradnak majd jobbikos szervezet nélkül” – mondta lapunknak nemrég egy neve mellőzését kérő jobbikos politikus. A jóslat mintha kezdene valóra válni. A mostani távozók arra hivatkoznak – a hírfogyasztók számára nem lesz ismeretlen az indoklás –, hogy „mára semmivé lett” a pártban a jobboldali, nemzeti, konzervatív irányvonal, a bajtársiasság helyett „komisszár szellem uralkodott el”. Nem akarnak asszisztálni a párt bedarálásához és balra tolódásához, nem tudják elfogadni a Jobbik „dékásodását”. (Annak ellenére tartanak ilyen veszélytől, hogy Jakab Péter már többször – legutóbb hétfőn, a hvg.hu-nak adott interjújában – kijelentette: elsősorban éppen Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke miatt nem támogatja a közös ellenzéki lista ötletét.) Kilépésükhöz hozzájárult az is, hogy a megyében olyan emberek kerültek pozícióba, akik szerintük alkalmatlanok tisztségükre. A januári tisztújítás, Jakab Péter elnökké választása óta a megszűnő helyi szervezeteken kívül két parlamenti képviselő (Bana Tibor és Bencsik János), egy polgármester (Szente Béla, Monorierdő), a párt egyik alapítója és volt parlamenti képviselője (Szávay István), négy fővárosi kerületi önkormányzati képviselő (Kovács Dávid Attila, Staudt Csaba, Varga Dániel és Zsitnyák János) is elhagyta a pártot. Előző cikkünkben hiába szerettünk volna választ kapni arra, hogy a kongresszus óta hányan léptek ki és be, a Jobbik nem közölt konkrét adatot. Próbáltunk tájékozódni arról, hogy a távozók milyen politikai jövőt képzelnek el maguknak. Vannak, akik egyelőre kivárnak, de a lehetséges forgatókönyvek között azt is hallottuk, hogy sokan új egyesület vagy mozgalom alapításán gondolkodnak. A kilépésüket hétfőn bejelentő Hajdú-Bihar megyeiek ezt az utat járják: tevékenységüket egyesületi formában akarják folytatni.