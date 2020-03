Biztonsági őröknek is közük lehetett a drezdai műkincsrabláshoz

A nyomozók meg vannak győződve arról, hogy a riasztórendszert korábban megbabrálhatták.

A drezdai uralkodói palota (Residenzschloss) kincstárának négy biztonsági őrét vizsgálják a nyomozók a novemberi műkincsrablással kapcsolatban – jelentette be hétfőn a kelet-németországi város ügyészsége. Jürgen Schmidt ügyész közölte, hogy közülük ketten szolgálatban voltak abban az időben, amikor november 25-én kora reggel az elkövetők behatoltak a kincstárba. Azzal vádolják őket, hogy nem akadályozták meg a páratlan kincsek elrablását, nem reagáltak a helyzetnek megfelelően. Két másik biztonsági őrt is vizsgálnak, egyiküket négy nappal a rablás után vették őrizetbe azzal a gyanúval, hogy segítette a rablókat, a múzeum biztonsági rendszeréről, az intézmény elrendezéséről adott át dokumentumokat nekik. Akkor elengedték őt, mert nem találtak egyértelmű bizonyítékot, amikor házkutatást tartottak otthonában. A nyomozók meg vannak győződve arról, hogy a riasztórendszert megbabrálhatták korábban, hogy segítséget nyújtsanak a rablóknak a betöréshez. November 25-én kora reggel két elkövető hatolt be az uralkodói palota kincstárába a szigorú biztonsági intézkedések ellenére és a három ékszeres vitrint fejszével betörve elvitte három ékszeregyüttes egyes darabjait. A Drezdai Szász Állami Műgyűjtemények (SKD) tájékoztatása szerint az értékes gyűjteményből elloptak tizenegy különleges darabot, valamint eltűntek két további műtárgy részei és több, gyémántokkal és briliánsokkal díszített kabátgomb is. Ez volt a második világháború utáni német történelem legnagyobb szabású műkincsrablása.