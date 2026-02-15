A gázai háborúnak nincs katonai, csak politikai megoldása.
A 40 éves Dawid W. a városi rádió épületébe is be akart hatolni.
Hol gyár állott, most színházhalom várja az érdeklődőket Drezdában, a projekt sikeres, egy épületben lehet látni operettet, bábszínházat és gyermekszínházi előadásokat.
Dunajcsik Mátyás regénye, a Víziváros urbanisztikai love story és Duna-mitológia, egy búcsúszimfónia első tétele és hommage Budapestnek. Az egy ideje Berlinben és Drezdában élő szerzővel a gyászmunka részleteibe is belemerültünk.
A harmincéves háború (1618–1648) a műkincsrablások időszaka is volt: több cserélt gazdát, mint valaha. A kultúra súlypontja így Dél-Európából északra helyeződött át. Erről számol be egy drezdai kiállítás.
A nyomozók meg vannak győződve arról, hogy a riasztórendszert korábban megbabrálhatták.
A lengyel Fehér Sas-rend melltűjét és a száz fehér gyémánttal kirakott epolettet 9 millió euróért ajánlották.
Az ellopott, briliánsokat és gyémántokat tartalmazó ékszerek és tárgyak megkerülésére a szakértők szerint alig van remény.
Fejszével törték fel a múzeumi vitrineket, lába kelt Auguszta bajor királyi hercegnő 600 briliánssal díszített mellszalagjának is.
Az egyik csuklyát viselő ember addig ütötte fejszével az ékszeres vitrin üvegét, amíg be nem tört.
Az elkövetők egy ablakon keresztül jutottak be az épületbe. Előtte felgyújtottak egy áramelosztó állomást, aminek következtében fennakadások keletkeztek a környék áramellátásában.
Mindkét magyar váltó érmet nyert a drezdai EnergieVerbund Arenában rendezett rövidpályás gyorskorcsolya Európa-bajnokságon: a női négyes második, a férfi harmadik lett.
Visszakapja eredeti színét a németországi Drezda egyik leghíresebb hídja, a Kék Csoda (Das Blaue Wunder).
Robbantásos merénylet elkövetésének gyanújával őrizetbe vettek egy férfit Drezdában - közölte pénteken a németországi nagyváros ügyészsége.
Robbantásos merényletet követtek el hétfő este egy mecsetnél és egy kongresszusi központnál a németországi Drezdában, nem sebesült meg senki - közölte kedden a helyi rendőrség.
Megkezdődött Drezdában a Bilderberg találkozó. Szászország tartományi fővárosában rendkívüli biztonsági intézkedéseket foganatosítottak a találkozónak otthont adó szállodában, amelyet teljesen elkerítettek. A környéken gyülekezési tilalmat rendeltek el, a biztonságra 400 rendőr ügyel - számolt be online kiadásában a Sächsische Zeitung című helyi lap.
Tömegtüntetést tartottak az iszlámellenes mozgalom, a PEGIDA megalakulásának első évfordulóján, Drezdában. Ám nemcsak a szélsőséges mozgalom hívei, hanem ellenfelei is az utcára vonultak. Becslések szerint a PEGIDA megmozdulásán legalább 15 ezren, legfeljebb 20 ezren vehettek részt. Utoljára január 12-én volt hasonló tömeg, amikor 25 ezren vonultak az utcára. Januárban aztán úgy tűnt, lecseng a mozgalom, s a PEGIDA kezdi elveszteni varázsát. Vezetői egyre megosztottabbakká váltak, ami szintén negatív hatást gyakorolt a mozgalom megítélésére.
Újabb menekültellenes tüntetést tartott tegnap este Drezdában a Pegida, az Európai Hazafiak a Nyugat Iszlamizálódása Ellen mozgalom.
Egyelőre nem sikerült megállapítani a gazdag vállalkozó szüleitől elrabolt és meggyilkolt 17 éves német lány, Anneli halálának pontos okát, az első vizsgálatokat így még hetekig tartó igazságügyi orvosszakértői munka követi - jelentették be szerdán Drezdában.
Minden korábbinál többen, 17500-an vonultak fel az iszlámellenes Pegida nevű szerveződés drezdai tüntetésein. A bevándorlásellenes szervezet eleinte teljesen jelentéktelennek tűnt, de egyre nagyobb tömegek csatlakoznak hozzá. A német politika egyelőre azt reméli, előbb-utóbb elveszti lendületét a mozgalom.
Drezdában több ezren vonultak az utcákra. Sokan a PEGIDA nevű iszlámellenes szervezet ellen tüntettek, mások viszont mellette.
Évek óta először neonáci felvonulás és ellentüntetés nélkül, békében emlékeztek meg csütörtökön Drezdában a német várost romba döntő szövetséges bombázás évfordulójáról.