Tízezrek a drezdai tüntetéseken

Tömegtüntetést tartottak az iszlámellenes mozgalom, a PEGIDA megalakulásának első évfordulóján, Drezdában. Ám nemcsak a szélsőséges mozgalom hívei, hanem ellenfelei is az utcára vonultak. Becslések szerint a PEGIDA megmozdulásán legalább 15 ezren, legfeljebb 20 ezren vehettek részt. Utoljára január 12-én volt hasonló tömeg, amikor 25 ezren vonultak az utcára. Januárban aztán úgy tűnt, lecseng a mozgalom, s a PEGIDA kezdi elveszteni varázsát. Vezetői egyre megosztottabbakká váltak, ami szintén negatív hatást gyakorolt a mozgalom megítélésére.