Az eltulajdonított francia koronaékszereket egyelőre nem sikerült megtalálni, de a két férfit, akik a rablásban részt vettek Párizsban vád alá helyezik. Szervezett bűnszövetségben elkövetett lopás, valamint bűnszövetségben elkövetett bűncselekmény miatt kell felelniük, amely 15, illetve 10 év börtönbüntetéssel sújtható.
Sokszor nem könnyű megállapítani, honnan származnak az egyes festmények, szobrok. Ám egyre gyakrabban kérik számon a múzeumoktól gondosan őrzött kincseik eredetét. Emiatt most a Getty került bajba.
A nemzetközi tiltakozás aligha segít.
A napokban több, a hajdani tulajdont elismerő lépést tettek intézmények tengeren innen és túl is.
A harmincéves háború (1618–1648) a műkincsrablások időszaka is volt: több cserélt gazdát, mint valaha. A kultúra súlypontja így Dél-Európából északra helyeződött át. Erről számol be egy drezdai kiállítás.
A nyomozók meg vannak győződve arról, hogy a riasztórendszert korábban megbabrálhatták.
Fél évszázad után indult újra a nyomozás Caravaggio egyik leghíresebb festményének ügyében, pedig egy plébános már 18 évvel ezelőtt megnevezte, kinél lehet a festmény. Az itáliai mester egy másik műve gyakorlatilag a semmiből került elő néhány évvel ezelőtt. Az eltűnések és hirtelen felbukkanások nem ritkák a műkincspiacon, de több száz év távlatából már nehéz megmondani, hogy vajon eredeti művekről van-e szó.
Harminc éve vásárolt a hálózat Indiában, Afganisztánban, Kambodzsában régiségeket a feketepiacon.
42 holland múzeum talált olyan műalkotást a kollekciójában, amelyet zsidó családoktól vettek el Hitler hatalomra jutása után. Még a holland királyi gyűjteményben is azonosítottak egy ilyen festményt.
"Nyugati típusú" bűncselekmény Budapesten. Elvittek egy Raffaellót is. A festmények nem voltak biztosítva. Egy nagy port felkavaró műkincsrablás 1983-ban