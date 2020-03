Koronavírus: csak egy napos plenáris ülést tart az Európai Parlament

Így elmarad az eszmecsere a magyar kormányhoz köthető vállalkozások nyugat-balkáni beavatkozásáról, valamint a szavazás a milliárdos uniós támogatásokat zsebre tévő cseh kormányfő összeférhetetlenségét taglaló állásfoglalásról.

Az Európai Parlament legfőbb politikai döntéshozó fóruma, az Elnökök Értekezlete hétfő délután, az utolsó előtti pillanatban úgy döntött, hogy az eredetileg négynaposra tervezett plenáris ülést egyetlen napra, keddre korlátozza. A nagy hiányzás miatt szavazás nem lesz, a jelenlévők négy témát fognak megvitatni. Elmarad az eszmecsere a magyar kormányhoz köthető vállalkozások nyugat-balkáni beavatkozásáról, valamint a szavazás a milliárdos uniós támogatásokat zsebre tévő cseh kormányfő összeférhetetlenségét taglaló állásfoglalásról. Az EU kormányközi döntéshozó szervében, a Tanácsban csak a legszükségesebb tanácskozásokat tartják meg, és a résztvevő delegációk létszámát is korlátozzák. A csoportos látogatásokat és a brüsszeli képzéseket felfüggesztették. Az alkalmazottaktól azt kérik, hogy legalább egyméteres távolságot tartsanak egymástól. Ezt tanácsolják egyébként az eseményekről tudósító újságíróknak is. Az Európai Bizottságban a tanácskozásokra, értekezletekre, sajtókonferenciákra érkezőktől azt kérik, hogy jegyezzék fel a nevüket a résztvevők listáján, hogy egy esetleges fertőzés esetén azonosíthassák, kik kerültek kapcsolatba a fertőző személlyel. A brüsszeli székhelyű NATO-ban is megbetegedett egy Észak-Olaszországból visszatért dolgozó, aki emiatt nem hagyhatja el a lakóhelyét. A szövetségben korlátozták az utazásokat, és arra ösztönzik az alkalmazottakat, hogy otthonról dolgozzanak.