Szijjártó: Magyarország tovább blokkolja a NATO-Ukrajna tanácsüléseket

A stábfőnöké az amerikai kormányzat egyik legfontosabb pozíciója.

Mike Mulvaney mindent megtett azért, hogy Donald Trump jól érezze magát, csak túl sokat beszélt. Októberi sajtóértekezletén beismerte, hogy az elnök a katonai segély visszatartásával megpróbálta megzsarolni ukrán kollégáját, sőt egyenesen dicsekedett vele: „A külpolitikában folyton használjuk (ezt a módszert)… És mindenkinek van egy újságom. Tegyék magukat túl rajta! A belpolitika mindig hatással lesz a külpolitikára.” Az impeachmenttel küzdő Trump azokban a napokban kézzel-lábbal azt magyarázta, hogy nem volt quid pro quo („valamit valamiért”), nem azért tartotta vissza a segélyt, mert cserébe akart valamit Kijevtől, őt csupán az ukrajnai korrupció aggasztotta. Mulvaney, mint elefánt a porcelánboltban, éppen ezt az érvet törte apró darabokra. Attól kezdve csak idő kérdése volt, hogy mikor váltják le a megbízott stábfőnök pozíciójából. A pillanat a hétvégén érkezett el, Donald Trump, hogy is másképp, tweet bejegyzésben tudatta a világgal, hogy Mark Meadows képviselőre cseréli Mike Mulvaney-t. Az állást nem jellemzi különösebb stabilitás: elnöksége 38. hónapjában Trump már a negyedik stábfőnöknél tart, és egyáltalán nem biztos, hogy a véglegesnél. Igaz, hogy Meadows 2016 nyara, Trump elnökjelöltségének biztossá válása óta rendszeresen és harsányan védelmezte annak minden egyes szavát és twitter-bejegyzését, ám ez nem volt mindig így: eredetileg nem hitt abban, hogy az ingatlanmágnás nyerhet, ezért károsnak ítélte tevékenységét a Republikánus Párt esélyeit illetően. Azt is felhozzák, hogy a most 60 éves észak-karolinai politikus inkább rombolni szeret, mint építeni, továbbá egyáltalán nem tiszteli a tekintélyt, pártja belső harcaiban sem fogja vissza magát. Imád vitatkozni a vita kedvéért, és ellenez minden, engedményként értelmezhető kompromisszumot a liberális ellenzékkel. Érdekes módon mindezt képes civilizált hangon, személyeskedés nélkül tenni, ami furcsa barátságokhoz vezetett – a New York Times egyenesen meghatónak nevezte gyászbeszédét a Demokrata Párt egyik legtekintélyesebb képviselője, Elijah Cummings őszi búcsúztatásán, ahol a republikánusok radikális szárnyához sorolt Meadows egyebek mellett a „váratlan barátságok” értékét méltatta. A fehér házi stábfőnöké az amerikai kormányzat egyik legfontosabb pozíciója. Nem csupán az elnöki hivatal apparátusát vezeti, de elvben arra is hatása van, hogy mivel foglalkozzon, kikkel találkozzon, mit olvasson (Trump esetében milyen tévéket nézzen) az államfő. A jelenlegi elnök mellett kezdetben Reince Priebus, a republikánusok országos bizottságának volt elnöke töltötte be a posztot, de nem sokáig. Féléves regnálása volt a valaha volt legrövidebb stábfőnöki megbízatás a Fehér Házban. Az őt követő John Kellyt Trump eredetileg belbiztonsági miniszternek nevezte ki. A tengerészgyalogos tábornokról a lapok egy ideig azt írták, hogy „ő a szobában a felnőtt”, aki nem hagyja, hogy az elnök pillanatnyi szeszélye alapján hozzon súlyos döntéseket. Kelly azonban gyorsan átlátta, hogy Trumpot csak hízelgéssel lehet befolyásolni, és ő is egyre szélsőségesebb véleményeket fogalmazott meg. Így sem tudta azonban elkerülni az összeütközéseket, és 2018 őszére kiszivárgott, hogy az elnök és stábjának főnöke már nincs beszélőviszonyban. Kelly szenátorok egy csoportjának állítólag azt mondta, hogy a Fehér Ház nyomorúságos munkahely. Így jött Mulvaney, majd most Meadows. Utóbbi „civilben” étterem tulajdonos, majd ingatlanfejlesztő volt, s amikor politikai pályára lépett, rögtön a Republikánus Párt jobb szélén lévő „teapárthoz” csatlakozott. Legfontosabb érdeme alighanem az, hogy gyakran szerepel a FoxNews tévécsatorna műsoraiban, ahol, bármiről is legyen szó, mindig leszögezi, hogy Trump elnöknek igaza van . Már két éve, Kelly távozását követően is bejelentkezett a fehér házi állásra és esélyes is volt a kinevezésre, ám kisebb botrányba keveredett. Önéletrajzában azt állította, hogy B. A. (Bachelor of Arts) fokozattal végezte el az egyetemet, miközben a valóságban csak ennél alacsonyabb szintű, úgynevezett segéddiplomát (Associate of Arts) szerzett. Ez a botlás most már nyilván nem számít, az impeachment eljárás lezárultával Trump úgy érzi, hogy végre azt tehet, amit csak akar. Meadows pedig, ahogy eddig, buzgón helyeselni fog, elvégre ennél az elnöknél ez a stábfőnök legfontosabb, bár nem mindig könnyű dolga.