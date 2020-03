Orbán volt gimnáziuma is tiltakozik a NAT ellen

Arra szólítják fel a kormányt és a minisztériumot, hogy álljon el az új alaptanterv bevezetésétől, és kezdjen egyeztetést egy a jövőt szolgáló NAT-ról.

Orbán Viktor miniszterelnök és Simicska Lajos volt gimnáziuma, a székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola 55 tanára is tiltakozik a Nemzeti alaptanterv ellen - szúrta ki az Index . A tanárok nevével ellátott, a közösségi médiában közzétett nyílt levélben többek közt a szakmai egyeztetés hiányára panaszkodnak, de felemlegetik a cseppet sem gyerekbarát szellemiségét és túlzsúfoltságát is az új NAT-nak. Elfogadhatatlannak tartják az alaptanterv bevezetésének ütemezését, az általa képviselt túlszabályozottságot is, ezért