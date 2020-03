Reflux és sport: nem ellentmondás

Koronavírus, influenza vagy „csak” nátha – megmutatjuk, melyiknek mik a legjellemzőbb tünetei.

A késő ősztől tavaszig tartó időszak általában is a felső légúti megbetegedések szezonja, október és március között van a legtöbb náthás megbetegedés, januártól pedig a szezonális influenzajárvánnyal is szembe kell néznünk, és most megjelent a szintén légúti tünetekkel is járó koronavírus is.



A felső légúti fertőzések a leggyakoribb betegségek közé tartoznak, a becslések szerint a népesség egyötöde évente legalább egyszer átesik valamelyiken. Az óvodás, kisiskolás gyermekes családok gyakran egyikből a másikba lépnek, mert a gyermekközösségekben még gyorsabban terjednek a kórokozók. A koronavírusról egyelőre kevesebbet tudni, most kezd látszani, milyen a fertőzőképessége, a tünetei és a szövődményei.

Az influenzát, a náthát és a koronavírus okozta megbetegedést is vírus okozza. Az influenzáénak négy (A, B, C és D) altípusa van. A legfertőzőbb és egyben a legsúlyosabb tüneteket az A okozza. A nátháért legalább 200 különböző vírus lehet felelős, a leggyakoribb az úgynevezett rhinovirus, de a Coronaviridae családba tartozó más kórokozók is állhatnak a hátterében – írta az EgészségKalauz

Arra, hogy éppen melyiktől lettünk betegek, egyértelmű választ csak laboratóriumi vizsgálat tud adni, „ránézésre” nem lehet megállapítani. Ezért szoktak úgy fogalmazni, hogy „influenzaszerű” megbetegedések történtek. A tünetek ugyan árulkodóak lehetnek, de könnyen előfordulhat, hogy valakinél egyik vagy másik hiányzik, erősebben, esetleg enyhébben jelentkezik.

Influenzára utalhat

a magas, akár több napig is tartó láz,

az erős ízületi és izomfájdalom,

az erős fejfájás,

az erős és fájdalmas köhögés,

a torokfájás,

a gyengeség, elesettség

a kevés tüsszögés és az,

ha nincs bedugulva az orr és keveset kell orrot fújni.

A hányinger, esetleg hányás és hasmenés, valamint

az, ha a betegség rövid idő alatt, hirtelen alakul ki és terít le.

Koronavírusra utalhat

a magas láz,

a száraz köhögés,

a légzési nehézségek,

a gyengeség és a fáradékonyság.

nincs láz vagy csak hőemelkedés, ami néhány nap alatt el is múlik,

nincsenek izomfájdalmak,

nincs fejfájás

enyhe a köhögés, de fáj a torok,

tüsszögünk, be van dugulva és erősen folyik az orrunk,