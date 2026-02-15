A MoSza egy mozaikszó, amely két szóból tevődik össze: mozgás szabadon! Nosza MoSza!, mondhatnánk a gyerekeknek, hiszen elsősorban nekik szól ez a mozgásfejlesztő játék, természetesen a felnőttek sem maradnak ki a mókából. Egy új eszköz, ami abban segít, hogy kicsik és nagyok örömmel kapcsolódjanak egymáshoz, és a mozgásalapú játékélmény során együtt tapasztalják meg a tánc és a kreatív önkifejezés felszabadító erejét.
Óriási segítséget jelentenek a high-tech gépek a gyerekek mozgásterápiájában, kiegészítve a hozzáértő és hivatásukat szerető szakemberek munkáját.
A Miniszterelnökség szerint minden rendben.
A daganatos megbetegedések túlélési aránya javulóban van, de még mindig ez a vezető halálok az Európai Unióban. Vajon a testmozgás volna a rák elleni küzdelem egyik kulcsa? És ha igen, mennyi fizikai aktivitás szükséges a gyermekeknél és a felnőtteknél ahhoz, hogy valódi előnyöket érjünk el?
A sok és tartós ülés, a mozgáshiány, a rendszertelen étkezés és a stressz is hozzájárul a súlygyarapodáshoz.
A testsúly és a stresszszint viszont jelentősen növekedett.
A mozgássérült gyerekek ellátásáról is szó lesz a Semmelweis Egészség Napok előadásain.
Bárki bármilyen sportágban - a járványügyi szabályok betartásával - részt vehet az eseményen.
Futás után kellett feladatokat megoldaniuk a kísérletben résztvevő gyerekeknek. Nem meglepő, hogy a kutatók azt állapították meg: a mozgás fontos a gyerekek testi és szellemi egészsége érdekében, különösen járvány idején.
Testileg és lelkileg is hozzájárul a fizikai aktivitás a jó közérzet eléréséhez és fenntartásához.
Olyan ördögi körbe taszíthat a rendszeres sportolás hiánya, amely fokozza a kockázatot.
Az időskor nem betegség címmel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, online előadásokkal folytatódik a programsorozat.
Legalább harmincperces sportolásának regisztrálásával mindenki részt vehet a csütörtöki eseményen.
Pozitív és negatív hatása is van a szabadtéri sportolásnak.
A mozgás – szinte – mindenhogy jótékony, de érdemes úgy csinálni, hogy a lehető legtöbb haszna legyen.
Online edzéssel, tánccal, de akár videojátékozással is átmozgathatjuk magunkat.
Fokozatosan célszerű visszatérni a rendszeres edzéshez vagy elkezdeni sportolni a hosszas otthonlét után.
Nem elég "használhatóvá" tenni a mozgás közben megsérült testrészt, fontos a minőségi gyógyulás.
Fokozatosan emelve a tempót és a távolságot, a rendszeres séta jótékony hatásai hamar érezhetők.
Az anya rendszeres edzése stimulálja a magzatban a „jó” zsírok termelődését.
Az interneten található otthoni edzések mellett sokat segíthet, ha szabályok betartásával sétálunk vagy kocogunk a friss levegőn.
A napi rendszeres mozgásról még a koronavírus-fertőzés által fokozott veszélynek kitett légúti és tüdőbetegségben szenvedőknek sem kell lemondaniuk.
Nemhogy tilos, akkor is ajánlott sportolni, ha a gyomor savtartalma hajlamos visszaáramlani. A mozgásformát azonban körültekintően érdemes megválasztani.
A fizikai aktivitás és a szív-, érrendszer egészsége összefügg, egy új tanulmány szerint az idősebb nők számára kifejezetten védőhatású a rendszeres mozgás.
Sokszor a nap nagy részét rossz testtartásban töltjük, ezért munka közben is érdemes sokat mozgolódni.
A 11 és 17 év közötti korosztály napi ajánlott sportolási mennyiség hiánya univerzális probléma a gazdag és szegény országokban is a WHO elemzése szerint.
Egy kutatás szerint a mellrákdiagnózis után elkezdett mozgás is segíti a túlélést.
Nemcsak az egészségnek, hanem a termelékenységnek is jót tesz a mozgás. Egy tanulmány szerint ha naponta 15 perccel többet sétálnának a dolgozók, az évente 100 milliárd dollárral (30 ezer milliárd forinttal) növelné meg a világ gazdasági teljesítményét.
A rendszeres testmozgásnak általában csak a fizikai hatásairól esik szó, pedig egy kutatás igazolta, hogy az aktív életmód a szellemi frissességnek is használ.
Szinte minden magyar szülő azt szeretné, ha a gyermeke aktív és sportos lenne, ehhez azonban nem megfelelőek a sportolási lehetőségek - derült ki egy régiós felmérésből.