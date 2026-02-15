A MoSza mesés kerettörténettel segíti kibontakozni a kicsik képzeletét, hogy együtt tapasztalják meg a tánc felszabadító erejét

A MoSza egy mozaikszó, amely két szóból tevődik össze: mozgás szabadon! Nosza MoSza!, mondhatnánk a gyerekeknek, hiszen elsősorban nekik szól ez a mozgásfejlesztő játék, természetesen a felnőttek sem maradnak ki a mókából. Egy új eszköz, ami abban segít, hogy kicsik és nagyok örömmel kapcsolódjanak egymáshoz, és a mozgásalapú játékélmény során együtt tapasztalják meg a tánc és a kreatív önkifejezés felszabadító erejét.