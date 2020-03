Egy nap alatt majdnem kétszázzal nőtt a koronavírus halálos áldozatainak száma Olaszországban

Ez az előző napi számhoz képest 31 százalékos növekedést jelent.

Az utóbbi huszonnégy órában csaknem kétszázzal 827-re emelkedett az új típusú koronavírus-fertőzés (Covid-19) halálos áldozatainak száma Olaszországban a polgári védelmi hatóság szerda esti tájékoztatója szerint, eközben a diagnosztizált fertőzöttek száma több mint kétezerrel 12 462-re nőtt.

A gyógyultak száma valamivel több mint ezer. Csak Lombardiában egy nap alatt 1300 új fertőzöttet regisztráltak. A tartomány kormányzója további szigorítást, a tömegközlekedés, a hivatalok és az üzletek leállítását szorgalmazta. A kormány a következő órákra ígért döntést. Jelenleg Olaszország a legfertőzöttebb európai ország . Kedd reggel egész Olaszország területén életbe léptek a legmagasabb fokozatú óvintézkedések, amelyek - a jelenlegi tervek szerint - április 3-áig tartanak, addig országszerte szünetel az oktatás is. Az intézkedésekkel minimálisra korlátozzák a lakosság mozgását. Magyarországon szerdán rendelte el a kormány a veszélyhelyzet kihirdetését , és beutazási tilalmat vezetnek be a gócpontnak számító államokkal szemben. Eszerint többek között Olaszországból a magyar állampolgárokon kívül senki nem léphet be Magyarország területére.