Áprilisban újra lesz art week

Fellép a tenorsztár Ramón Vargas, Gyenyisz Macujev zongoraművész és a szaxofonos Branford Marsalis is.

Aki kíváncsi arra, miért avathatta Károly herceg a londoni Royal College of Music díszdoktorává Jonas Kaufmann mellett Sir Antonio Pappanót, annak végképp érdemes meghallgatnia a Római Santa Cecilia Akadémia Zenekarát szeptember 27-én a Müpában. Pontosan négy évvel ezelőtt játszottak már a Komor Marcell téren, akkor a világ legjobb szimfonikus együtteseinek egyikeként emlegették a zenekart a kritikusok. Idén Beethoven István király nyitányát, Richard Strauss Hősi élet című szimfonikus költeményét és Chopin II. (f-moll) zongoraversenyét adják elő a 25 éves kanadai zongoraművész, a Chopin-lemezeiért Echo Klassik-díjat nyert Jan Lisiecki közreműködésével.

A szeptemberi koncert hírét a Müpa következő évadáról szóló sajtótájékoztatón jelentette be a 15 éves intézmény vezérigazgatója, miután a Győri Balett táncosai adtak elő részletet a Lajkó Félix zenéjével készülő GisL-ből, amely egyébként a Budapesti Tavaszi Fesztivál nyitóelőadása lesz. A Győri Balett lesz a Müpa évadának együttese, a rezidens zenész pedig Várdai István csellóművész lesz, aki a szerda délelőtti sajtótájékoztatón is bizonyította, milyen elképesztően játszik Bachot. Is.

„A Müpa zseniális tér a szó legszorosabb és legtágabb értelmében: a gondolkodás, a szabadság, a bátorság, az alkotás, a találkozás, a figyelem, az innováció, az inspiráció tere” – állítja Káel Csaba, aki a koncertek, előadások, pódiumestek felsorolása mellett arról is beszélt a színpadon ülő újságíróknak, hogy mennyire fontos, hogy a közönségből egyre inkább közösségé vált a Müpa publikuma.

A Bécsi Filharmonikusok a világ legjobbjai között való említése nem nagy kockázat, a 180 éves együttes saját hangzásvilága könnyen felismerhető, Claudio Abbado egyszer azt mondta velük kapcsolatban: „Nem vezénylem őket; együtt hozunk létre zenét.”. 2021. május 25-én a budapesti közönség megtapasztalhatja, hogy hoz velük együtt létre Mahler-szimfóniákat a színes hírek szerint a pilótaságból visszatérő brit karmester, Daniel Harding. A régizene rajongói Ann Hallenberg, Roberta Invernizzi, Sophie Karthäuser, Anders Dahlin és Christian Immler előadásában Haydn Tóbiás visszatérése című művét hallgathatják meg, de itt lesz a Philippe Herreweghe vezényelte Orchestre des Champs-Élysées és a Collegium Vocale Gent együttese is. Napjaink egyik legfontosabb operaénekesnője, Elīna Garanča. A lett mezzoszoprán Bizet Carmenjének koncertszerű előadásával érkezik, a bariton Ludovic Tézier estjén pedig még a vendég is olyan híresség, mint a mexikói tenorsztár, Ramón Vargas.

Először a klasszikus zene jut eszünkbe a Müpáról, de a jazz, a könnyűzene és az irodalom is helyet kap az épületben. Visszatér Budapestre a sokak által Sting Englishman in New York-jának kísérő szaxofonosaként ismert jazz világsztár: Branford Marsalis, Gyenyisz Macujev orosz zongoravirtuóz pedig műfaji határokat feszeget áprilisi koncertjén, amelyen Gershwintől Ellingtonig, Grieg-feldolgozástól Piazzoláig, Rahmanyinovtól saját szerzeményeiig tartó skálán játszik darabokat.