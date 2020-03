Minden üzlet bezár Olaszországban, csak az élelmiszerboltok és a gyógyszertárak maradhatnak nyitva

A döntést szerda este jelentette be Giuseppe Conte olasz kormányfő.

Egész Olaszországban bezárják a kereskedelmi egységeket a koronavírus-járvány megfékezése érdekében – jelentette be szerda este Giuseppe Conte olasz kormányfő, kivételt csak az élelmiszerüzletek és a gyógyszertárak jelentenek. A tömegközlekedést nem állítják le. A miniszterelnök a közösségi médiában közzétett videoüzenetben hangsúlyozta, hogy az eddig bevezetett óvintézkedések után „további lépésre van szükség, a legjelentősebbre”. A rendelkezés értelmében bezárnak a nem alapvető szükségleteket ellátó üzletek, szolgáltatások, szállodák és a vendéglátó egységek is, amelyek eddig este hat óráig nyitva tarthattak. A termelő üzemeket, gyárakat nem állítják le, feltéve, hogy tiszteletben tartják a szigorú egészségügyi előírásokat. A mezőgazdasági, állattenyésztési ágazat is folytatja tevékenységét. Giuseppe Conte kijelentette, az intézkedések tényleges hatásának felméréséhez két hétre lesz szükség. A kórházak intenzív osztályainak ellátására egészségügyi kormánybiztost neveznek ki.az utóbbi huszonnégy órában csaknem kétszázzal 827-re emelkedett az új típusú koronavírus-fertőzés (Covid-19) halálos áldozatainak száma Olaszországban a polgári védelmi hatóság szerda esti tájékoztatója szerint, eközben a diagnosztizált fertőzöttek száma több mint kétezerrel 12 462-re nőtt. A friss bejelentés szerint a halottak száma az előző napi 631-hez képest 31 százalékkal, a diagnosztizált fertőzöttek száma pedig az ugyanekkor feljegyzett 10 149-hez képest 22,7 százalékkal nőtt. A gyógyultak száma valamivel több mint ezer. Csak Lombardiában egy nap alatt 1300 új fertőzöttet regisztráltak.