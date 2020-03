Díjazták a sajtó legjobbjait - köztük a Népszava két munkatársát

A "Ne válts vissza jegyet" akció arra biztatja a nézőket, hogy ne kérjék vissza az elmaradt rendezvények belépőinek árát, támogatva ezzel az előadások létrehozóit.

Gyorsan terjed a Facebookon a #neváltsvisszajegyet hashtaggel jelölt, Ne válts vissza jegyet nevű kezdeményezés, amelyet Szántai Péter indított, hogy támogassa a koronavírus miatt elrendelt veszélyhelyzet következtében elmaradt színházi előadások és koncertek létrehozóit. „A jegybevétel egy elég fontos lába az amúgy sem könnyű helyzetben lévő kultúriparnak, szeretném azzal támogatni a színházakat, szervezőket, művészeket, hogy nem váltom vissza a belépőimet”– írta a posztjában, hozzátéve, reméli, lesz lehetőség pótelőadásokra.

A kezdeményezést több színház, rendezvényszervező cég is megosztotta, sokan csatlakoztak. Veiszer Alinda például azt írta a közösségi oldalán, hogy a látogatók arányaiban kevesebbet veszítenek, ha nem is váltják vissza a megvásárolt jegyeiket, ezért, arra biztatta a követőit, hogy ha megtehetik, segítsenek. "A színházaknak a jegyárbevétel a költségvetés harmada. A színészek meghatározott előadásszám után kapnak fizetést, és ha nincsenek nyitva, nincs előadás. Így aztán a híresen jól fizetett magyar színészek adott esetben nem kapnak fizetést, nem is lesz miből. Ugyanez a helyzet a fellépő zenészeknél, az előadóművészeknél."

A sok színházi előadás, koncert törlése miatt művészek és rendezvényszervezők maradnak munka nélkül, mint többen is írták, egy egész szektor kerülhet nagyon nehéz helyzetbe, az amúgy is alulfinanszírozott színházi világ, az amúgy is alulfizetett színészeknek most újra kell tervezniük, miből fogják eltartani magukat és a családjukat.