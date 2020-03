Pánikszerűen teszik utcára a hallgatókat, egymást segítik az egyetemisták

Péntektől nem lehet jegyet venni a buszsofőröknél, bezárnak a könyvtárak is, a főváros várja a kormánytól a pandémiás protokoll-tervet.

Budapest megmutatta legjobb szolidáris arcát ezekben a vészterhes időkben – jelentette ki Karácsony Gergely főpolgármester csütörtöki koronavírusjárvány-ügyi tájékoztatóján. A városvezető szerint a fővárosi önkormányzat valamennyi cégénél fegyelmezetten végzik a munkájukat. A főváros három elv alapján szervezi a védekezést. Egyrészt maximálisan együttműködik a kormányzattal, bár úgy érzik, hogy a politika inkább csak követi az eseményeket és a meghozott intézkedések várhatóan nem fogják kiállni az idő próbáját. Fontosnak tartják a transzparenciát, mert most mindenki megalapozott tájékoztatást szeretne, de a városvezetés sem kap meg minden fontosnak tartott információt. A főváros nem haladja túl a kormány által kialakított kereteket, de maximálisan kihasználja azt. Éppen ezért a korábbi intézkedések mellett holnaptól, részben az esetleges torlódás kialakulását kívánják ezzel megakadályozni. Ezértis. Arra kérik a kormányt, hogy vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy a cégek rugalmasabb munkakezdéssel foglalkoztassák munkavállalóikat, amivel csökkenthető lenne a reggeli zsúfoltság. A fővárosi cégeket mindenesetre már felkérték, hogy, ahol ez nem lehetséges, ott pedig alakítsák át, húzzák szét időben a munkakezdést. Az utasszámot folyamatosan ellenőrzik, deA szélesebb körű tájékoztatást szolgálja az is, hogy péntektől a közlekedési információs táblákon nem csupán a járatokról szóló információkat osztják meg az utazóközönséggel, hanem a védekezéssel kapcsolatos híreket is. A kormánytól ugyanakkor várják a pandémiás protokolltervet, hiszen Budapesten nem csupán a BKV és szerződéses partnerei vesznek részt a közösségi közlekedésben, hanem a MÁV és a Volánbusz is, bár folyamatosan egyeztetnek a cégekkel. A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) tanulmányozza más nagyvárosok járványügyi eljárásrendjét. A főváros nem keres kiskapukat, így. Bezárnak a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár fiókkönyvtárai és a fővárosi fenntartású múzeumok is. A budapesti fürdők egyelőre tovább üzemelnek, de erre vonatkozóan is iránymutatást várnak az Országos Operatív Törzstől. A Belügyminisztérium mai tájékoztatóján egyébként az hangzott el, hogy az önkormányzatoknak egyelőre nincs különösebb teendőjük a védekezéssel kapcsolatban – ismertette a mai egyeztetés eredményét Tüttő Kata, a Fővárosi Operatív Törzs vezetője, aki szintén egy kicsivel szélesebb körű tájékoztatást szeretne kapni az országos törzstől a pánik megelőzésére. A városüzemeltetésért felelős főpolgármester-helyettes egyúttal közölte: a főváros mindegyik cége rendelkezik pandémiás és üzletfolyamatossági tervvel, a fővárosi önkormányzat mindent el fog követni annak érdekében, hogy biztosítsák a közszolgáltatásokat.