Fejfájást is okoz a megint borús idő

Nemhogy tilos, akkor is ajánlott sportolni, ha a gyomor savtartalma hajlamos visszaáramlani. A mozgásformát azonban körültekintően érdemes megválasztani.

Mikoly Kriszta reflux-terapeuta a Népszavának. Még sokaknál tarthat az újévi „többet fogok sportolni” fogadalom lendülete, de lehet, hogy már a „beachbody” készül, így vannak, akik már túlzásba is vitték, „széthajtották” magukat, ami legalább akkora baj, mint a mozgáshiány. A szervezet számára szokatlan, intenzív testmozgás ugyanis sérüléseket és különféle problémákat is okozhat, például felerősítheti, de akár elő is hozhatja a refluxot . Van, hogy a mindennapokban ennek nincsenek tünetei, illetve a rossz tartással, ülőmunkával, egy-egy kiadós étkezéssel okolja a beteg az időnkénti puffadást – mondtareflux-terapeuta a Népszavának.

Nem tilos refluxszal sportolni, sőt ajánlott is, mert a mozgás stresszlevezető hatása enyhíti a tüneteket. A rendszeres edzés erősíti az izmokat, javítja a tartást és segítheti a fogyást, ezek pedig jó hatással vannak a hasűri nyomás csökkentésére is. A szakember megjegyezte, előfordulhat, hogy eleinte tüneteket tapasztal a beteg, de ahogy oldódik a stressz, ezek csökkennek.

A sportágat azonban - nem pusztán reflux esetén - érdemes körültekintően megválasztani; olyat célszerű űzni, ami tetszik, így szívesen járunk, de az is fontos szempont, hogy ne ártsunk az emésztőrendszernek, ne fokozzuk a tüneteket. A futás, spinning, a súlyemelés, az evezőpad és minden olyan mozgásforma, ami a hasi préselést erősíti, nem ajánlott. A biciklizés, az úszás, de akár a kutyasétáltatás közbeni intenzív gyaloglás viszont segíthet, ha fokozatosan növeljük az adagot és türelmesek vagyunk.

„Fél nap alatt nem lehet meggyógyulni, akár hónapokig is kitartóan kell csinálni, hogy javulást érezzünk” – mondta a szakember.

Hasprést ne!

A hasunkra gyűlt zsírpárnát általában pánikszerű felülésekkel szoktuk bombázni abban a reményben, hogy az épülő izom átveszi a helyét. De hiába, a megnövelt hasi préselések és a rekeszre gyakorolt nyomás hatására megnyílik a gyomorszáj és kész is a baj – mondta a reflux-terapeuta. Nem véletlen, hogy rekeszsérv esetén szigorúan tilos is felüléseket végezni. A pocak csökkentésére inkább az étkezés megváltoztatása javasolt. Hasprés helyett pedig jobb plankelni . Ennek helyes végrehajtási módját érdemes szakembertől vagy az internetről megtanulni.

Jó tudni ! Reflux esetén tilos merevítős melltartót viselni, mert az alsó, fém rész pont a gyomorszájat nyomja, így még jobban terheli azt.

Jó a jóga

A szakember tapasztalatai szerint több jógatípus fordított testhelyzetű gyakorlatai - gyertyapóz, a falnál végzett fejen vagy kézenállás, de a lefelé néző kutyapóz is - sok refluxosnak kimondottan jól esnek. Ez meglepő lehet, hiszen az a logikus, hogy ilyenkor a gyomorsav visszaáramlik a nyelőcsőbe, az intelligens szervezet azonban védekezésképpen összehúzódásra kényszeríti a gyomorszáj záróizmát. Ennek köszönhetően így edzeni is lehet az izomgyűrűt. Ennek ellenére nem ajánlott azonnal "fejre állni", rekeszsérv esetén pedig ez is tilos. Lassan és fokozatosan végezzük az ilyen gyakorlatokat is, ha még sosem jógáztunk, mindenképpen menjünk oktatóhoz – jegyezte meg Mikoly Kriszta.

Sokan elfelejtkeznek az edzés utáni nyújtásról , pedig az sem csak reflux esetén fontos, ahogy a rekeszerősítő hasi légzés is jó hatású. Mozgás után jó lazítási forma a szaunázás is, mert segíti a méreganyagok távozását. Mindegy, hogy finn vagy infraszaunában relaxálunk, de a sok folyadékról, leginkább vízről vagy cukormentes limonádéról, azaz citromos vízről ne feledkezzünk meg – hangsúlyozta a szakember.

Könnyű étellel

Refluxos panaszok esetén sosem ajánlott teleenni magunkat, mozgás előtt két órával pedig jobb nem is enni. Ha valaki üres gyomorral nem tud edzeni, könnyű étellel, például banánnal emelje az energiaszintjét. Fontos, hogy sportolás közben vizet igyunk és ne energia- és sportitalokat, mert ezek provokálhatják a tüneteket – mondta Mikoly Kriszta.