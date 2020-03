Tengerjáró a Duna-parton

Megjárta a nagy kikötőket, túlélt tengeri csatákat is. Az első neve Kassa volt, majd lett Debrecen. 2017 ősze óta nemes rakománya van a Trip hajónak: a művészet.

A németországi Passauból a romániai Duna-deltáig ma is el tudunk jutni hajóval, ám olyan járatot nem találni, amellyel közvetlenül eljutnánk Budapestről Haifáig vagy Barcelonáig. A magyar folyam-tengeri áruszállítás az 1920-as években ilyen távlatokban gondolkodott, ilyen utak megtételére képes volt a Magyar Királyi Duna-Tengerhajózási Rt. flottájának 1939-ben Újpesten vízre bocsátott hajója, a Kassa is. Több könyv, tanulmány, ismeretterjesztő film mutatja be a magyar folyam-tengeri áruszállítás regényes történetét, benne a Kassával, amelyet 1941-ben állítottak hadrendbe – légvédelmi ágyúval ellátva –, és szállítmánya a mezőgazdasági termények, gépek helyett benzin, bomba és akna lett. (De volt, hogy aranyat szállított és sebesülteket.) Megjárta Pireuszt, Konstancát és Szevasztopolt is, többször kapott találatot, de túlélt aknákat, torpedókat, légi és tüzérségi támadásokat, sőt le is lőtt egy szovjet repülőgépet. A második világháború végét már a Duna ausztriai szakaszán élte meg, a kapitány egészen az amerikai megszállási zónáig kormányozta. 1947-től a Magyar-Szovjet Hajózási Rt. kötelékében járta a Dunát és a tengereket az 1960-as évek közepéig Debrecen néven. Ma az utolsó megmaradt magyar folyam-tengerjáró hajónk – az egyetlen, amit nem bontottak szét, nem futott zátonyra. Az elmúlt két évtizedben két nagy felújításon is átesett alapítványi támogatással. 2006. augusztus 20-án a vízi parádén avatták újra, majd horgonyzott a Duna pesti partszakaszán, 2017 őszétől pedig a Batthyány térhez közel, a Szilágyi Dezső tér 2-es mólójánál találhatjuk meg, mint négyszáz nézőt is befogadni képes összművészeti helyszínt. Benne nyüzsgő élettel, a „kapitányi hídon” Magács Lászlóval, a Merlin Színház és az Átrium egykori vezetőjével. Rakományként pedig színházzal, koncerttel, koncertszínházzal, tánc-, gyermek-, cirkuszi előadással, irodalmi esttel, kiállítással. Itt lépett fel először élőben a rapper, Molnár Áron vezetésével a noÁr csapata, volt itt már István, a király karaoke est is Novák Péterrel és Szalóki Ágival, Bereményi Géza és Másik János kettőse, Beck Zoli szerzői estje, a Vodku fiai is visszatérő vendég a Cseh Tamás-esttel. A Nézőképző sorozatban a múlt héten mutatták be az Úszó Manézs – Utazás Na’conxypánba című előadást, ami Gulácsy Lajos festőművész világát idézi meg az artistaképző növendékeivel. Szerdától viszont a „kapitány” megkezdte a Trip közösségi oldalán a karanténnapló írását. Ami biztató: ez a hajó eddig mindent túlélt.