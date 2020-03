Tapolcán egy iskolaigazgató saját hatáskörben szünetet rendelt el

Az egészségügyi tárca közleménye szerint a többi fertőzött állapota is kielégítő.

Oroszországban eddig 34 személynél mutattak ki koronavírus fertőzést, közülük nyolcat – öt orosz, két kínai és egy olasz állampolgárt – már gyógyultnak nyilvánítottak, ők el is hagyhatták a kórházat. Az egészségügyi tárca közleménye szerint a többiek állapota is kielégítő. Oroszországból eddig nem jelentettek a járvány miatti halálesetet. A fertőzést eddig Moszkvában, a fővárost körülvevő Moszkvai megyében, Szentpéterváron, Nyizsnyij-Novgorodban, Kazanyban, Lipeckben, a Bajkálon túli, a Belgorodi és a Kalinyingrádi megyékben mutatták ki. A 85 oroszországi régió közül Szentpétervárral és az azt körülvevő Leningrádi megyével már 47-ben vezettek be korlátozásokat. A második legnagyobb orosz városban csaknem 130-an vannak kórházi megfigyelés alatt, közülük kilenc gyermek. Szentpéterváron április végéig betiltották az ezer főnél nagyobb tömeget vonzó rendezvényeket, a környező megyében 300 fő a határ. A kórházakban felfrissítik a fertőző betegségekkel kapcsolatos utasításokat és ellenőrzik a hamarosan szükségessé váló berendezések működését, míg a hatóságok fokozottan ellenőrzik a gyógyszertárak árképzését. Az iskolák és óvodák bezárásról külön döntenek.