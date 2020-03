Szinte a lehetetlenre vállalkozik, aki önszántából végeztetne koronavírus-tesztet

Bár a MikroMikoMed magánlaboratórium országszerte három helyszínen kínál koronavírustesztet 28 ezer forintért (a kiszállás plusz 15 ezer forintba kerül), a szolgáltatás pénteken elérhetetlen volt.

A lehetetlenre vállalkozik, aki önszántából szeretne koronavírus-tesztet végeztetni magán, hogy kizárja a betegség lehetőségét. Bár – mint arról– a MikroMikoMed magánlaboratórium országszerte három helyszínen kínál koronavírustesztet 28 ezer forintért (a kiszállás plusz 15 ezer forintba kerül), a szolgáltatás pénteken elérhetetlen volt. A labor egy, már nem elérhető Facebook-bejegyzése szerint pénteken egyáltalán nem vesznek mintát, és a megadott telefonszámok is elérhetetlenek voltak – számolt be a Népszavának Orsolya. A háromgyerekes anyuka éppen a legkisebbel van otthon GYED-en, múlt hétvége óta beteg, fáj a torka, erős felső-légúti tünetektől szenved. Járt orr-fül gégészeten, ahol a védőfelszerelésben vizsgáló orvos megállapította, a panaszait egy erős vírus okozza, de azt is hozzátette: mivel nincs láza, és a közelmúltban nem járt külföldön, ne is reménykedjen, hogy a Szent László Kórházban szóba állnak vele. Mivel a két nagyobb gyereke két különböző iskolába jár, a férje pedig munkája során sok emberrel találkozik, mindenképpen szeretné kizárni a koronavírus lehetőségét. „Még az is megfordult a fejemben, hogy bemondom, nemrég jöttem haza külföldről, de aztán ezt elvetettem. Nem olcsó a teszt, de mindenképpen szeretném megcsináltatni. Folyamatosan hívom a magánlabort, a kormányzati zöld számot, de elérhetetlenek. Még e-mailt is írtam a BM hivatalos címére, de arról sem válaszolnak” – mondja Orsolya, akinek az egyik nagyobb gyereke is otthon lesz jövő héttől. Az iskola valószínűleg azért, hogy ez ne legyen „lenyomozható”, Facebook-üzenetben kérte óvatosan a szülőket, hogy jövő héten már inkább ne vigyék be e gyerekeket. Orsolya azt mondja, a legkevésbé sem megnyugtató a helyzet, amennyiben valóban a koronavírustól van rosszul, családján keresztül nagyon sok embernek adhatják tovább a vírust. Lapunk a labort is próbálta keresni az ügyben, ám egyelőre nem sikerült elérnünk őket. Pillanatnyilag a labor Facebook-oldala is elérhetetlen.