A válságban szabad költekezni – A szabályok lazítását javasolja az Európai Bizottság

A tagállamok nagyobb szabadságot élvezhetnek majd a költségvetési költekezéseknél és a 37 milliárd eurós uniós támogatási alapból is kérhetnek pénz – minderről a koronavírus járvány miatt megroggyant gazdaság talpraállítása érdekében döntött az Európai Bizottság.

A gazdasági visszaesés mértékét és a fertőzés terjedésének a sebességét igyekszik korlátozni a pénteken Brüsszelben bejelentett – egy 37 milliárd eurós azonnali pénzügyi segítséget is tartalmazó – intézkedéscsomag, amelyet Ursula von der Leyen bizottsági elnök úgy vezetett fel, hogy „minden szükséges lépést megtesznek” a gazdaság támogatása érdekében. A csomag részeként az állami támogatásokra és a költségvetési fegyelemre vonatkozó közösségi szabályok lazítását javasolja az Európai Bizottság (EB) a koronavírus járvány miatt hanyatló gazdaság megsegítésére a tagállamokban. Maarten Verwey, az EB gazdasági és pénzügyi főigazgatója pénteken Brüsszelben újságíróknak azt mondta, hogy felül kell vizsgálni Brüsszel korábbi, februári előrejelzését, miszerint az EU gazdasága ebben az évben 1,4 százalékkal növekszik. Szerinte a huszonhetek gazdasági teljesítménye jelentősen vissza fog esni, recesszióba fordul, de pontos előrejelzésekbe nem bocsátkozott. A terv része a nemzeti költségvetésre vonatkozó uniós szabályrendszer rugalmas alkalmazása, amely „szokatlan események” idején teret hagy a tagállamoknak a célzott költekezésre – vagyis a válság gazdasági hatásainak kivédését szolgáló intézkedésekre –, nem törődve azoknak az államadósságra és a deficitre gyakorolt hatásával. Az uniós előírások végrehajtását ellenőrző Európai Bizottság készen áll arra is, hogy eltekintsen az egyes országok számára kitűzött növekedési és stabilitási céloktól, amire rendkívüli helyzetekben szintén lehetőség nyílik, de ehhez meg kell nyernie a kormányok jóváhagyását. A bejelentett intézkedések között szerepel az Unió állami támogatási szabályainak lazítása. Az Európai Bizottság egyebek mellett kötelezettséget vállal arra, hogy rekordgyorsasággal fogja jóváhagyni a vírusválság miatt bezárt üzemek és nehézségekkel küzdő ágazatok megsegítésére szolgáló nemzeti programokat. A brüsszeli testület egy 37 milliárd eurós befektetési alapot is létre kíván hozni, amelyet az uniós költségvetésnek az elmaradott térségek felzárkóztatására szolgáló és fel nem használt felzárkóztatási, illetve fejlesztési forrásaiból töltenének fel. Ezen felül egymilliárd eurós garancialappal igyekezne ösztönözni a bankokat a koronavírus-krízis által legjobban sújtott kis- és közepes vállalkozások meghitelezésére. A pénzügyi mentőcsomagot jóvá kell hagynia az Európai Parlamentnek és a tagállamok kormányaiból álló EU Tanácsnak. A javasolt intézkedéseket a huszonhét pénzügyminiszter hétfőn vitatja meg.