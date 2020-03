Egyre több egészségügyi dolgozó kerül karanténba, a vérigényes műtéteket elnapolják

A miniszterelnök bejelentette: hétfőtől Magyarországon is bezárnak az iskolák, digitális munkarend lesz. A tanári és a szülői szervezet szerint az elavult oktatási rendszer miatt a magyar iskoláknak nehezebb dolguk lesz, mint például a kínai vagy az olasz oktatási intézményeknek.

Március 16-tól, hétfőtől a magyar diákok nem látogathatják az iskolákat, tantermen kívüli digitális oktatás lesz – jelentette be péntek este Orbán Viktor. A miniszterelnök tájékoztatása szerint az intézményvezetőknek be kell menniük, a pedagógusoknak viszont csak akkor, ha otthon nincsenek meg a távoktatáshoz szükséges eszközeik. Viszont így csak olyan tanítási módszereket lehet majd alkalmazni, amelyek nem igénylik a személyes jelenlétet. Az új módszertani ajánlásokat jövő héten teszi majd közzé Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár. A miniszterelnök szerint így az érettségi előtt álló diákok is fel tudnak majd készülni a vizsgákra. Hozzátette: ahol szükséges, ott tudnak majd gyermekmegőrzést is biztosítani, kisebb csoportokban. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) üdvözölte a kormány lépését, ám Szűcs Tamás PDSZ-elnök arra is felhívta a figyelmet: noha az iskolák bezárása az eddiginél tisztább, egyértelműbb helyzetet teremthet, mérsékelheti a vírusveszély miatt az oktatásban kialakult fejetlenséget, az intézményeknek újabb kihívásokkal is szembe kell majd nézniük. Az iskolai távoktatásnak ugyanis – a kínai, vagy éppen olasz iskolákkal ellentétben – nálunk semmilyen kidolgozott protokollja nincs és sok helyen a technikai feltételek sem adottak. A PDSZ ezért azt javasolja, az oktatásirányítás mihamarabb gondolja át az e-learning rendszerét, hogy ilyen esetekben legyenek „B-tervek” is az iskolákban. A PDSZ arra is felhívta a figyelmet, nem tudni, hogy a bezárás érinti-e a pedagógiai szakszolgálatokat, ahol pedagógus munkakörben pszichológusok, gyógypedagógusok, fejlesztőpedagógusok, logopédusok, korai fejlesztők és gyógytestnevelők dolgoznak. – Ha lenne egy modern oktatási rendszerünk, ez nem jelentene nagy problémát. Kreatív projektmunkákat például otthonról is lehetne csinálni. A jelenlegi rendszer viszont elavult, a projektszemlélet nálunk nem honosodott meg, az iskolák digitális felkészültsége is alacsony. Az ósdi, frontális oktatás nem elég rugalmas ahhoz, hogy egy ilyen helyzetet zökkenőmentesen kezeljen – erről Miklós György, a Szülői Hang közösség képviselője beszélt a Népszavának. Hozzátette: a szülőknek az segítséget jelent, hogy egyre több munkahelyen lehetőséget teremtettek már az otthoni távmunkára a vírusveszély miatt. Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke kedden a Klubrádiónak úgy nyilatkozott : a köznevelés még nincs felkészülve a digitális távoktatásra, sem diák, sem pedagógus, sem technikai eszközök szintjén, talán tíz éven belül inkább reális lehet. Hozzátette: a felsőoktatásban viszont már most is sok az e-learning tananyag. A bezárás először a felsőoktatást érintette, az intézmény-látogatási tilalmat szerdán rendelték el. A jövő héten előrehozott tavaszi szünet lesz, de március 23-tól már az egyetemek is távoktatásra állnak át. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) Trefort Ágoston Gyakorló Gimnáziuma jelezte: az egyetemi távoktatás előkészítésével kapcsolatos tapasztalatok, megoldások segítenek a gimnazisták távolléti oktatásában is. A Trefortban tantárgyakra és tanárokra lebontott segítséget adnak a pedagógusoknak, az ELTE pedig húsz új laptopot biztosított számukra, otthoni használatra. Az iskola szerint felkészültek az oktatás folytatására.