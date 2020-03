Hétfőtől távoktatás lesz az iskolákban, de kidolgozott módszertan még nincs

Tíz akciócsoportot állítottak fel a vírus és annak hatásai elleni védekezéshez.

A mai döntések hamarosan rendelet formájában is megjelennek, de előzetesen Orbán Viktor a kormány Facebook-oldalán bejelentette a pénteki döntéseket. A mai napon tíz akciócsoportot állított fel, ezek az alábbiak:

oktatási akciócsoport Maruzsa Zoltán államtitkár vezetésével,

járványügyi mobil konténerkórház megépítését is elrendelték, ezért Tóth Tamás vezérőrnagy felelős,

létfontosságú vállalatok biztonságáért felelős akciócsoportot Benkő Tibor vezeti,

nemzetközi koordinációért felelős akciócsoport Menczer Tamás vezetésével,

kommunikációs akciócsoport Kovács Zoltán vezetésével,

rendkívüli jogrendért felelő akciócsoport Gulyás Gergely vezetésével,

pénzügyi akciócsoport Varga Mihály vezetésével,

gazdaság újraindításért felelős akciócsoport Bártfai-Mager Andrea vezetésével,

kutatócsoport (gyógyszer, vakcina fejlesztésére) Jakab Ferenc vezetésével,

határ-ellenőrzési akciócsoport Balogh János altábornagy vezetésével.

Kesztyűből 22 millió pár, maszkból 1,2 millió áll rendelkezésre, és érkezik 1 millió sebészi maszk is. Lélegeztető gépből kétezer darab, altatógépből szintén kétezer van az országban, ami a kormányfő elmondása szerint sok tízezer megbetegedéshez is elegendő, de intézkedtek újabb gépek beszerzéséről is.

Friss döntés, hogy Izrael területéről sem léphetnek be külföldiek Magyarországra. Akik magyar állampolgárok onnan térnek haza, azoknak vállalniuk kell a kéthetes vesztegzárat.

Döntöttek az oktatásról is. Közölte, hogy arra kell készülni, hogy legalább néhány hónapra megváltozik az életünk, amihez alkalmazkodniuk kell a diákoknak és a tanároknak is. Az oktatási akciócsoport javaslata holnap, holnapután rendeletben is megjelenik. Ennek lényege, hogy március 16-tól kezdve új oktatási munkarend lép életbe, amelyet „tantermen kívüli digitális munkarendnek” hívnak.

Ez azt jelenti, hogy a diákok nem mehetnek be az iskolákba. Az igazgatóknak be kell menniük, a tanároknak folytatniuk kell a tanítást, de digitális eszközökről. Aki tudja, otthonról. Ha nincsenek ilyen eszközei, akkor az iskola digitális eszközeit veheti igénybe.

– Egyébként is terveztük, hogy kiépítjük Magyarország digitális oktatásának az infrastruktúráját, de az igazság az, hogy még nem fejeztük be ezt a munkát. Ezt a következő tanévre akartuk elkészíteni. Most idő előtt kell ezt megindítanunk. Lehet, hogy döcögni fog, de még mindig sokkal jobb, hogy ha folytatjuk a tanítást digitális eszközökkel, mintha ezt egyáltalán nem tennénk, és a tanulási időszak véget érne. Ez azt jelenti, hogy a tanulók tudnak tanulni, a tanárok tudnak tanítani, és az érettségire is fel tudnak készülni a diákjaink, ezért jó esélyünk van arra, hogy a szokott rendben meg tudjuk majd tartani az érettségi vizsgákat – mondta el Orbán Viktor. Ez a helyzet új tanítási módszereket is igényel, ezért az oktatási államtitkár jövő héten ajánlásokat tesz, amelyeket minden iskolába eljuttatnak. Orbán Viktor közölte, hogy kiscsoportos gyermekmegőrzést is tudnak biztosítani, de jobb lenne, ha a gyerekek inkább otthon maradnának. Azt kérte, hogy a gyerekekre most ne a nagyszülők vigyázzanak, mivel az idősebb korosztályra nézve fokozottan veszélyes a vírus, és az ő esetükben életveszélyes is lehet a fertőzés.