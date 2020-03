A Budapesti Önkormányzatok Szövetsége az óvodák, bölcsődék és iskolák bezárását javasolja rendkívüli közgyűlésén

Egyelőre nem indokolt az iskolák bezárása az Operatív Törzs szerint.

Eddig 11437 magyar állampolgárt ellenőriztek, ebből 166 esetben rendeltek el házi karantént – hangzott el az Operatív Törzs pénteki tájékoztatóján. Egy külföldi állampolgárt állapota miatt egyből kórházba kellett szállítani, 204 embertől pedig megtagadták a beutazási lehetőséget. A környező országokban is egyre nagyobb számban vannak betegek. Lakatos Tibor ezredes, az Operatív Törzs ügyeleti központjának vezetője elmondta, ma három újabb magyar fertőzöttet diagnosztizáltak, mindannyian kórházban vannak. Visszaállították a határellenőrzést, egyes országokból beutazási tilalom van. Nyomatékosan felhívják a figyelmet, hogy az idősek lehetőleg maradjanak otthon, a családtagok gondoskodjanak róluk. – Most a média teheti a legtöbbet azzal, hogy tájékoztasson, arra kérjük, hogy a média intenzíven terjessze, különösen az időseknek szóló tartalmakat – mondta. Arra kérik a médiát, a megelőzéssel és tájékoztatással kapcsolatos hírekre koncentráljon. Folyamatosan nő a fertőzött személyekkel kapcsolatba kerültek felkutatására tett intézkedések száma, ezért a rendőrség is intenzíven együttműködik mostantól a járványügyi szakemberekkel. Szükség van a lakosság együttműködésére is, meg kell előzni az álhíreket. Lakatos Tibor többször hangsúlyozta, megalapozatlan, hogy egyetlen települést is lezárnak, nincsenek gócpontok, nem indokolt a blokád. Arra a kérdésre, hogy aahol kórházi karanténba került egy diák, nem kellene-e karantént elrendelni, Lakatos Tibor csak annyit mondott, bízik a járványügyi szakemberek felkészültségében, erről ők döntenek majd. Ugyanez a helyzet az iskolák bezárásával is, folyamatosan figyelik a helyzetet, az esetszámok és a fertőzések koncentráltsága alapján rendelhetik majd el ezt a szakemberek, de ma még olyan kevés a fertőzés, hogy ez nem indokolt, de ez bármikor változhat. Van terv arra is, hogy a Kútvölgyi Kórházon túl más intézményekben is kialakítanak majd speciális részlegeket, vidéken is. Maszkokat egyelőre alapvetően az egészségügyi ellátórendszer részére gyártanak, közforgalomban korlátozott számban kerül forgalomba – ismerte el Lakatos Tibor. Ha esetleg lezárják a Liszt Ferenc repülőteret, természetesen gondoskodnak minden külföldön rekedt magyar állampolgár hazahozataláról. Annak ellenére, hogy több esetben is kiderült, nincs elég védőfelszerelés az egészségügyii személyzet részélre, Lakatos Tibor azt mondta, szerintük „jelen helyzetben a szükséges védőfelszerelések rendelkezésre állnak”, a közeljövőben minden háziorvos három speciális maszkot kap majd. Szintén kérdésre válaszolva elhangzott, egyelőre azoknak a belépését tagadják meg, akik gócpontból jönnek, de akinek magyar állampolgársága van, az természetesen beléphet. Az ezredes cáfolta, hogy kiutasítottak volna két diákot. Az elvégzett tesztek számával kapcsolatban (nálunk jóval kevesebbet végeznek, mint sok országban) Lakatos Tibor azt mondta, a feltárt betegségek arányát tekintve nem kevesebb a tesztek aránya a nemzetközileg ismertnél. Folyamatban van azon gyorstesztek hatósági bevizsgálása, ami alkalmas lehet a kórokozó kimutatására, de ez még nem elérhető közforgalomban. Azzal a videóval kapcsolatban, amin egy rendőr azt mondja egy kamionsofőrnek,Lakatos Tibor azt mondta, elítélik és kivizsgálják az esetet, az illetőt pedig felelősségre vonják. A tájékoztató végén többen is szóvá tették, hogy a sajtó összesen fél órát kérdezhetett és sem döntéshozó, sem járványügyi szakember nem vett részt az eseményen. Lapunk munkatársa is azt kérdezte Lakatos Tibortól, hogy az itt is elhangzott problémák, a konkrét esetek (a János kórházban például még fertőzésgyanús eseteket vizsgáló nővérek sem kaptak védőfelszerelést, hiába kértek) fényében hogyan értékeli a megelőzés, védekezés általános színvonalát, hozzátéve, hogy természetesen tisztában vagyunk vele, hogy ezt a kérdést a kormány képviselőjének kellene feltennünk. Lakatos Tibor csak annyit válaszolt, hogy köszöni szépen, hogy akkor erről nem őt kérdezzük.