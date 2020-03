Bízza a szomszédra a gyerekeit – üzeni az operatív törzs

Hétfőtől bezárnak az iskolák, de az oktatás nem áll le: digitális munkarendet vezetnek be. Egységes módszertan még nincs, de a pedagógusok már próbálnak felkészülni.

Ijesztő gyorsasággal kell átállniuk a pedagógusoknak a távoktatásra, miután Orbán Viktor miniszterelnök péntek este bejelentette: az új koronavírus terjedésének korlátozása érdekében hétfőtől bezárnak az iskolák. Ez persze nem azt jelenti, hogy az oktatás is szünetel: távoktatás, digitális munkarend lesz. Maruzsa Zoltán oktatási államtitkár szombati tájékoztatása szerint az új módszertani ajánlásokat a mai napon teszik közzé, de több iskolában már elkezdték az ötletelést. A budaörsi Illyés Gyula Gimnázium tanára, Haraszti Klára lapunknak azt mondta: az iskola munkaközösségének vezetője az ingyenesen elérhető Microsoft Teams alkalmazást ajánlotta, most ezzel kísérleteznek. – De még nincs kidolgozott rendszer, ami hétfőtől zökkenőmentesen működne. Több idő kell a tanároknak a felkészülésre. Szerencsére nálunk sok informatika szakos kolléga van, akik segítenek. De például az idősebbek között vannak, akiknek még Facebook-profiljuk sincs – mondta. Nagy Erzsébet nyelvtanár, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének (PDSZ) pécsi ügyvivője arról számolt be lapunknak: vezetői döntés még náluk sem született a távoktatás kivitelezéséről, s valószínűleg ez nem is fog megtörténni addig, amíg ki nem jön a vonatkozó kormányrendelet és az államtitkári módszertani ajánló. Abban bízik, hogy az ajánlások valóban ajánlások lesznek, nem pedig utasítások. Saját tanulócsoportjaiban egyébként már többféle platformot kipróbáltak, az említett Microsoft Teams mellett például a Google Classroom-ot vagy a Discord alkalmazást, valamint több Facebook-csoport is létrejött, ahol tudják tartani a kapcsolatot. Mint mondta, a tantestületnek digitális órarend bevezetését fogja javasolni, amelyen láthatják, mikor, melyik tanárnak kell majd online elérhetőnek lennie. A diákoknak pedig minél több interaktív feladatot kell majd adni, amelyeket otthon el tudnak végezni. Nagy Erzsébet szerint ebben már van tapasztalatuk, az ő nyelvóráin eddig is rendszeres volt a digitális tananyaghasználat. Szerinte ez nemcsak felső, hanem alsó osztályokban is megoldható. Az első, második osztályosok esetében például a szülőknek juttatják el a feladatokat, ezekhez nagy segítséget jelentenek az interaktív tankönyvek. Az ellenőrzés rendszerét viszont még ki kell dolgozniuk. – Intézményi szinten még nem tudom, hogyan készülünk az átállásra. De a kollégákkal és a diákokkal már napok óta beszélünk arról, milyen órákat, milyen típusú feladatokat tudunk áttenni távoktatási formába – erről Törley Katalin, a Budapest VI. kerületi Kölcsey Ferenc Gimnázium tanára beszélt a Népszavának. Szerinte a legfontosabb tantárgyak esetében több lehetőség is van. Fontosnak tartja, hogy minden iskola egységesen egy platformot használjon. Úgy véli, viszonylag hamar át lehet majd állni, de kell egy kis idő. Hasznosnak tartotta volna, ha az egyetemekhez hasonlóan jövő héten előr hozott tavaszi szünetet rendeltek volna el az iskolákban, így a tanárok jobban felkészülhettek volna. – Most hirtelen ránk szakadt a XXI. század. De ha az iskolák jól csinálják, ennek a poshadt, retrográd szemléletnek az alkalmassága, ami a jelenlegi oktatásirányítást jellemzi, megkérdőjeleződet – fogalmazott. Pilz Olivér, a Miskolci Herman Ottó Gimnázium közalkalmazotti tanácsának vezetője emlékeztetett: a kormány által indított Digitális Oktatási Stratégiának 2018-ig kellett volna befejeződnie – ha ez megtörtént volna, most nem kellene azon agyalni, melyik iskola hogyan oldja meg a távoktatást. A Hermanban sem döntöttek még, a tantestület hétfőn fog összeülni. A Külkereskedelmi Szakgimnázium weboldalán már elérhető egy tájékoztató arról, náluk hogyan kivitelezik a távoktatást. E szerint:

- A tanárok az adott tantárgyából az adott óraszámának megfelelő feladatokat küldenek el e-mailben a tanulóknak;

- a tanárok a feladatok kiküldésekor a kísérőlevélben előre meghatározzák az értékelés szempontjait;

- a tanulóknak megadott határidőre be kell küldeniük a feladatokat;

- a tanárok meghatározott időben telefonon vagy online elérhetőek lesznek a tanulók számára arra az esetre, ha kérdés merül fel a feladattal kapcsolatban;

- azok a tanulók, akik nem készítik el határidőre a feladatokat, elégtelen osztályzatot kapnak;

- hiányzásokat nem rögzítenek.

Tanárblog.hu-n megjelent egy részletes útmutató is arról, hogyan lehet megoldani az oktatást az iskolalátogatási tilalom idején. A Mozaik Kiadó és a Műszaki kiadó pedig ingyenesen hozzáférhetővé tette kiadványaik digitális változatát. A Nemzeti Köznevelési Portálon is el lehet érni digitális tananyagokat, a videotanar.hu oldalon pedig az 5-8. osztályos tananyag érhető el videós formában.

Államtitkár: a szomszédok is vegyenek részt a gyermekfelügyeletben Az iskolalátogatási tilalom idejére elsősorban otthoni felügyeletet kell biztosítani a gyermekek számára, a családtagok, szomszédok bevonásával – erről Maruzsa Zoltán oktatási államtitkár beszélt az Operatív Törzs szombati sajtótájékoztatóján. Hozzátette: az idős nagyszülők ebben ne vegyenek részt. Ahol nem megoldható az otthoni felügyelet, a tankerületek, szakképzési centrumok a nyári ügyeleti rendhez hasonlóan biztosítanak gyermekfelügyeletet, de ez csak kisebb csoportokban történhet meg, nem lehet tömeges. Ebben azok a diákok is részt vehetnek, akik nem állami intézménybe járnak. Hangsúlyozta: ez nem a „bandázás” időszaka, a gyerekeknek szigorúan otthon kell maradniuk. A gyermekétkeztetéssel kapcsolatban elmondta, ez önkormányzati feladat, de az iskolák konyháin továbbra is főznek majd, a menzákat azonban nem lehet a megszokott módon igénybe venni. Ahol otthoni gyermekfelügyelet van, oda „valamilyen módon” megtörténik az ételek kiszállítása. Bízik abban, hogy az önkormányzatok ezt megoldják. Az óvodák esetében még ma megszületik az a kormányrendelet, amely visszaadja az önkormányzatoknak azt a jogkört, hogy helyben döntsenek az óvodák nyitva tartásáról. A köznevelésben nem zárják be a kollégiumokat, de aki teheti, maradjon otthon. A művészeti oktatásban is megpróbálják a digitális átállást, bár számos szakmai, módszertani kérdést vet fel. A pedagógiai szakszolgálatok esetén a Klebelsberg Központ, a pedagógiai szakmai szolgáltatások esetén pedig az Oktatási Hivatal saját hatáskörben jár el és hoz olyan szabályokat, amelyek átszabják a napi működést.