Kunhalmi Ágnes: Amíg Magyarország 1848-ban az európai progresszió élvonalához tartozott, mára a sereghajtók között van

Az MSZP társelnöke rámutatott, ahogy más forradalmak is formálták a márciusi eseményeket, úgy a magyar forradalom is hatott Berlinre és Milánóra is. Hiller István a tudás, az oktatást, mint az érvényesülés, a tehetség és a siker alapját hangsúlyozta.