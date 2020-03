A játszóterek is bezárnak két fővárosi kerületben

A belügyminiszter pár napja tárgyalt azzal a marokkói miniszterrel, akiről kiderült, hogy fertőzött.

Minden magyar állampolgárra egyformán érvényesek a szabályok, ezért Pintér Sándor belügyminiszter esetében is elkezdődtek a járványügyi vizsgálatok – jelentette be a Kormányzati Tájékoztatási Központ MTI-hez eljuttatott közleményében.

A közlemény szerint az eredményről a nyilvánosságot is tájékoztatni fogják. A vizsgálatra azért van szükség, mert szombat este derült ki, hogy koronavírussal fertőződött meg Abdelkader Amara , Marokkó közlekedési és vízügyi minisztere. A tárcavezető szerdán Budapesten járt, és több magyar politikussal is tárgyalt. Találkozott Mosóczi Lászlóval, az ITM közlekedéspolitikáért felelős államtitkárával, illetve Pintér Sándorral. Egy fotó tanúsága szerint a tárgyaló felek kezet is ráztak. Abdelkader Amara Szentendrén is járt. A város hivatalos Facebook-oldalán közölték, hogy az általa vezetett delegáció a Városháza dísztermében előadást hallgatott meg a mobilgátról, majd lesétált a Dunakorzóra – vette észre a 24.hu . A küldöttséget a polgármesteri kabinet fogadta, ezért március 15-én kora reggel az a döntés született, hogy az ünnepi koszorúzáson nem vesz részt sem Fülöp Zsolt polgármester, sem Pilis Dániel alpolgármester, illetve a kabinet és a hivatal egyetlen olyan tagja sem, aki részt vett a marokkói delegáció fogadásán. Ők március 15-től önkéntes, házi karanténban maradnak. Szentendrén emellett vasárnap elkezdődik a Városháza teljes fertőtlenítése. A dísztermet, a kilincseket, lépcsőt, a mellékhelyiségeket március 16-áig, hétfő hajnalig, még a hivatali munkaidő előtt fertőtlenítik.