Teljes fertőtlenítést vezet be a vasúti és HÉV-szerelvényeken a MÁV

Teljes fertőtlenítést vezet be a MÁV a vasúti és HÉV-szerelvényeken a koronavírus-járvány elleni védekezés részeként – mondta el a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója vasárnap az MTI-nek. Homolya Róbert hozzátette: úgynevezett záró fertőtlenítést fognak végezni a szerelvényeken, amely baktérium-, vírus- és gombaellenes fertőtlenítést jelent, és amely után minden kórokozó elpusztul a járműveken. Ilyen jellegű fertőtlenítést először a nemzetközi vonalakon alkalmaztak, de ezek száma egyre csökken, így most lehetőség nyílik a belföldi járatok szerelvényeinek teljes fertőtlenítésére is – ismertette. Hétfőtől a legnagyobb forgalmú – vagyis elsősorban a budapesti elővárosi közlekedésben érintett – járműveken kezdik a teljes fertőtlenítést, de az kiterjed a HÉV-ekre és az alacsonyabb forgalmú vonalak járműveire is. Az intézkedés több száz járművet érint, és a tervek szerint jövő hét végére már folyamatos lesz a járművek ilyen típusú fertőtlenítése. Homolya Róbert hozzátette: ugyancsak hétfőtől a legnagyobb forgalmú budapesti és vidéki pályaudvarokon, megállóhelyeken az utazóközönségnek is biztosítanak kézfertőtlenítő lehetőséget. Az elnök-vezérigazgató felidézte: korábban már több száz érintésmentes kézfertőtlenítő-adagolót osztottak szét az üzemi területeken, kézfertőtlenítőket, szájmaszkokat, gumikesztyűket osztottak a vírus terjedésének leginkább kitett munkakörökben dolgozóknak – például a jegypénztárosoknak, kalauzoknak. A vasúttársaság a pályaudvarokat, szerelvényeket, üzemi területeket vírusellenes takarítószerekkel takarítja.