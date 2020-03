Még nagyobb a kockázat a gettótelepüléseken

A korlátozások egy részét már feloldották, Vuhan kivételével az élet lassan mindenhol visszatér a rendes kerékvágásba.

Vuhanban és a többi kínai nagyvárosban egészségügyi maszk nélkül ki sem lehet lépni az utcára, mert azonnal visszaküldenek. Nem is értem, hogy más országokban ez miért nincs így, miért vannak még kormányok, amelyek ezt nem javasolják, hiszen nagyon fontos – írja lapunknak küldött beszámolójában egy kínai egészségügyi dolgozó.

Sencsent és a többi nagyvárost a kínai újévkor, január 22-én zárták le. A lakosok gyakorlatilag csupán bevásárolni mehettek ki, szerencsére a piacok és a szupermarketek élelmiszerrel és háztartási papíráruval való ellátottsága végig zavartalan volt. Viszont bezárt minden vendéglő, edzőterem, fodrászat és fürdő. Senki nem fogadhatott vendégeket, mindenkinek otthon kellett maradnia. A lakóházakból kilépő és oda visszatérő lakosoknak ki- és bemenet is megmérték a hőmérsékletét, továbbá újra és újra beszkennelték mindenkinek a mobiltelefonjáról az előző harminc napban történt mozgását. Minden ház lakóközössége naponta háromszor fertőtlenítette az ajtókat, a lifteket és felmosta a folyosókat. A liftekben ingyen papírkendőt helyeztek ki, hogy még a nyomógombokhoz se kelljen hozzáérni.

A bezártság idején mindenkiből szakács lett – a beszámoló szerzőjének férje például megtanult kenyeret sütni. A család a gyerekekkel együtt legfeljebb egy-egy rövid kocogás vagy séta erejéig hagyta el az épületet. A gyerekek sokat unatkoztak, viszont mindenki értékelte a csendes együttlétet. A családok is sok egészségügyi fertőtlenítőt vettek, amivel lefújták a cipőket és a hazahozott zacskókat, táskákat.

Mostanra a korlátozások egy részét már feloldották és Vuhan kivételével az élet lassan visszatér a rendes kerékvágásba. A vuhaniaknak viszont nagyon nehéz sors jutott, több mint két hónapja be vannak zárva az otthonaikba, ott a hatóságok viszik az ételt a lakások ajtajához, amit persze nagyon nehéz megszervezni. Az egyik ott rekedt kollégára majd csak áprilisban lehet számítani, amikor újraindul a közlekedés.

A kínai orvosok hősiesen helytállnak, szabadnap nélkül olykor egyhuzamban 15 órát is dolgoznak – pedig a fizetésük alacsony. Nekik köszönhető, hogy a kórházak nem omlottak össze és a halálozási rátát is sikerült viszonylag alacsonyan tartani. Mindenesetre, zárja a szerző, erősen ajánlom minden külföldi barátomnak, hogy viseljen maszkot, mosson gyakran kezet és kerülje a zsúfolt helyeket.