Új telepek a Nyugati parton

Az izraeli kormány újabb telepek építését hagyta jóvá a Nyugati-parton, noha a várható palesztin tiltakozás nyomán e döntés ismét a feszültség kiéleződéséhez vezethet. Avigdor Lieberman védelmi miniszter összegzése szerint idén már összesen nyolcezernél is több új otthon létrehozását engedélyezték, s ezek mintegy harmadát – a Jewish Telegraphic Agency adatai alapján 3066 lakást – a tervek szerint gyorsított ütemezéssel adják majd át.