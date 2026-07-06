A környezetvédelmi tárca vezetője az önkormányzatokkal együtt akarja korszerűsíteni, európaivá tenni az állatok gyakran méltatlan körülmények között tartását.
A telepbővítés a nemzetközi jog megsértése.
Gideon Szá'ár igazságügyi miniszter pénteken a Yedioth Ahronoth napilapnak mondta el, minisztériuma olyan törvényjavaslatot készít, amely megakadályozná az elnököt abban, hogy bűncselekmény vádlottját kormányalakítással bízhassa meg.
Az új amerikai álláspont szerint „önmagukban” nem törvénytelenek az Izrael által Ciszjordániában épített városok. Az EU nem ért egyet, a palesztinok fel vannak háborodva.
Az izraeli kormány újabb telepek építését hagyta jóvá a Nyugati-parton, noha a várható palesztin tiltakozás nyomán e döntés ismét a feszültség kiéleződéséhez vezethet. Avigdor Lieberman védelmi miniszter összegzése szerint idén már összesen nyolcezernél is több új otthon létrehozását engedélyezték, s ezek mintegy harmadát – a Jewish Telegraphic Agency adatai alapján 3066 lakást – a tervek szerint gyorsított ütemezéssel adják majd át.
Izrael 3000 további lakást kíván építeni a megszállt Ciszjordániában. A védelmi minisztérium közlése szerint azért van szükség erre, hogy teljesítsék a lakosság igényeit.