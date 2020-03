„Ha az étkezést megoldják, nagy baj nem lehet”

Az országos tisztifőorvos a budapesti mellett Miskolcon, Szekszárdon, Ajkán és Kiskunhalason jelölt ki négy járványkórházat – értesült a Népszava.

Bár vasárnap a kormány vírusszóvivője arrogánsan visszautasította az orvosi kamara szakmai javaslatait, azok jelentős részét mostanra megfogadta a kabinet. Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn a parlamentben egyebek mellett bejelentette, lezárják Magyarország határait a személyforgalom előtt, így a jövőben csak magyar állampolgárok léphetnek be az országba. Éjféltől a rendezvényeket is általánosan betiltják, sporteseményeket legfeljebb zárt kapuk mögött lehet megtartani, "de legjobb, ha úgy se" - közölte a kormányfő. Bezárják továbbá a szórakozóhelyeket, mozikat, a kulturális intézményeknél pedig látogatási tilalmat vezetnek be. Az éttermek, kávézók és üzletek csak 15 óráig lehetnek nyitva, kivéve az élelmiszerboltokat, patikákat, drogériákat. Javasolják, hogy a családi eseményeken kívül minden más összejövetelt halasszanak el. Az operatív törzs hétfői tájékoztatóján elhangzott, hogy azokat az üzleteket, amelyek megszegik a hétfőn bejelentett nyitvatartási korlátozásokat, szabálysértés miatt akár 500 ezer forintra is megbüntethetik.

Hétfőtől az egészségügyi felsőoktatásban tanulók is egészségügyi dolgozónak minősülnek, így nem hagyhatják el az országot és bármikor behívhatók munkára. Az időseknek pedig azt üzente a kormányfő, hogy ők különösen is ki vannak téve a járvány veszélyének, ezért arra kéri őket, legyenek rendkívül óvatosak. Az önkormányzatokat kötelezik, hogy az otthon maradó idősek ellátását szervezzék meg, gondoskodjanak róluk - tette hozzá, azt kérve a helyhatóságoktól, hogy elsősorban erre fordítsák erejüket. A kormányfő megjegyezte: „ami a Magyar Orvosi Kamarát illeti: a javaslataikat ismerjük, befogadjuk, és amit abból meg tudunk valósítani, meg is valósítjuk.” A koronavírus-szűrések számának emelésével kapcsolatba azt mondta: "a szűrés fizikailag nem lehetséges", mert az antitestek megjelenése előtt csak 50-70 százalékos a vizsgálatok pontossága. A miniszterelnök kijelentette azt is: a védőfelszereléseket is elsősorban az egészségügyi dolgozóknak biztosítják, miután Kínában a betegeket ápolók 4 százaléka, míg Olaszországban 10 százalékuk fertőződött meg. Hozzátette azt is, hogy a védekezéshez szükséges minden költségvetési forrás azonnal rendelkezésre áll. Felülről nyitott kasszát hoztak létre, így nem kell folyamatosan átcsoportosítani a szükséges összegeket. A miniszterelnök állításai ellenére a fronton dolgozó egészségügyiek védelme még mindig nincs rendben. A mentők terhelése napról napra nő, náluk eddig nem volt gond a védőruha, az elmúlt napokban azonban már megfogyatkozott a készleteik, akadozik az ellátásuk. Miközben a hétfő délutáni operatív törzs tájékoztatóján az országos tiszti főorvos azt mondta, minden egészségügyi dolgozót tesztelnek, aki igazolt koronavírusos beteggel érintkezett, a kórházi karanténba zárt érintettek egyike lapunknak azt állította: ez nem igaz, mint ahogyan az sem, hogy rendelkezésükre állna a védőruha. Az Uzsoki kórházban péntek óta karanténban levők is állították: nem végeztek tesztet rajtuk. Ott 15 embert zártak össze két nyolcágyas kórteremben, de csak az incidenst követően 24 órával. Ők három nap összezártság után hétfőn hagyhatták el a kórházat, de még két hétig valamennyiükre házi karantén vár. Meg nem erősített hírek szerint hétfőn a Honvédkórház gasztrológiájáról került hat egészségügyi dolgozó karanténba. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma hétfőn hirdetésben keresett önkénteseket, hogy a 65 év feletti háziorvosokat, szakdolgozókat és a sürgősségi ellátókat pótolhassa. Rezidenseket, fiatal szakorvosokat, magánellátásban dolgozókat kérnek arra, hogy a helyzetre való tekintettel vállaljanak munkát az ellátás biztonsága érdekében. A tegnapi miniszteri utasítás ellenére a 65 év feletti háziorvosok jó része ma is dolgozott, mert nem tudott a helyükre állni fiatalabb. Keszthelyi Gyula tardi háziorvos szerint az alapellátásban ez a rendelkezés betarthatatlan, ezt ma – mint mondta – jelezte a területi ÁNTSZ-nek is. Egyelőre annyit tudott tenni, hogy előre aláírt és lepecsételt recepteket és az ő „telefonos segítségével” adta ki azokat az asszisztense a betegnek. Volt olyan páciens, akivel telefonon konzultált, de minden helyzetben ez az eljárás nem tartható. Mindehhez a területi szakrendelő vezetője is jelezte, hogy csaknem tucatnyi rendelésüket felfüggesztett, és ami maradt, oda is főként a sürgősségi eseteket várják. Lapunknak Pásztélyi Zsolt, a Medicina 2000 Poliklinikai és Járóbeteg Szakellátási Szövetség elnöke azt mondta: saját szakrendelőjében a dolgozók 60 százaléka 65 év feletti orvos. Úgy vélte: ha a tervezhető ellátások elmaradnak, talán menedzselhető lesz az ami marad. A szövetségnek még nincsenek adatai arról, hogy mindez másutt mivel jár. Leállította valamennyi tervezhető ellátását a Budai Egészségközpont is. Az így a fölszabaduló kapacitásaikat járványügyi feladatokra bocsátották az operatív törzs rendelkezésére – tájékoztatta a Népszavát Varga Péter Pál az intézmény tulajdonos főigazgató-főorvosa. Az akut műtéteket elvégzik. Hozzátette: azonosulnak a Magyar Orvosi Kamara vasárnapi felhívásával, amelyben azt javasolták, hogy a magánegészségügyben is állítsanak le minden halasztható ellátást. E lépés hatására a gerincgyógyászati központban csak ezen a héten 70-80 műtét marad el, ezeket a járvány utáni időszakra hagyják. Arra, hogy pontosan milyen közszolgálati feladatokat kaphat az intézmény Varga Péter Pál még nem tudott válaszolni. Mint mondta: erről az operatív törzs és az országos tisztifőorvos dönt. Utóbbi munkatársai hétfőn délelőtt már felmérték az intézmény lehetőségeit, szakmai portfólióját. A főigazgató-főorvos elmondta azt is, hogy egyidejűleg mintegy 35 lélegeztető géppel tudják segíteni a nagyon súlyos állapotú betegek ellátását, és ezekből húszat most vásárolt számukra az OTP Bank. Hétfőn az országos tisztifőorvos a Dél-pesti Centrum kórház Szent László telephelye mellett további négy járványkórházat jelölt ki – értesült a Népszava. Így igazolt koronavírusos betegeket kezelnek majd a miskolci megyei kórház Semmelweis tagkórházában ( egykori MISEK), a szekszárdi megyei, valamint az ajkai, és a kiskunhalasi városi kórházban is. A mentőknek az intézmények környékén élőket már keddtől ide kell szállítaniuk. Kiskunhalason pedig elkezdtek építeni a mintegy 150 ember befogadására alkalmas konténer kórházat is.