A realitás alapján a mostani állás szerint három mandátumot szerez Somogyban a Fidesz-KDNP, egyet a Tisza, ellenzéki szempontból a legoptimistább verzió a döntetlen, de előfordulhat, hogy a kormánypártok sorozatban ötödször is lenullázzák ellenfeleiket. Sorozatunkban a megyéket, illetve a fővárosi kerületeket mutatjuk be az április 12-ei választásig. Első rész.
Szellemjárta, szellemdús és különösen szórakoztató a sajátos zeneiséggel feltáruló Kappanfölde. Rózsafüzér a traffipax ellen, műkörmök beragyogta égbolt, szalmalovakon nyargaló démonok, zsíros tejet nyakaló, snapszlizó falusiak Koppány egykori szálláshelyén. Vass Norberttel, a tizenhárom novellát magában foglaló kötet szerzőjével beszélgetve nemcsak egy mára kivesző világról, de Kadlott Károly életművének kiemelkedő alkotásairól is sok mindent megtudhattunk.
Azoknak szeretnénk alternatívát nyújtani, akik az utóbbi években csalódtak a politikai pártokban – indokolta a Somogyi Függetlenek Szövetsége nagyatádi sajtótájékoztatóján a szervezet létrejöttét az SFSZ elnökének megválasztott Steinmetz Ádám korábbi jobbikos országgyűlési képviselő, olimpiai bajnok vízilabdázó.
A termelők azt mondják, a költségek növekedése miatt körülbelül 20 százalékot emelnének az árakon, de nem tehetik meg, mert nem bírná el a piac.
Felfüggesztettel megúszná a kegyetlenséget.
Ezzel már 15 vármegyében élesedett az új ügyelet, a többiben fokozatosan fog életbe lépni.
Valamikor a kétezres évek közepén, Csemőben – ez egy Cegléd-közeli tanya – élt egy fiatal pár három gyermekkel. Természetközeli életet kerestek a fiaiknak. Egy békési nagynéni nyomát figyelték, aki a rossz nyelvek szerint megháborodott, és bevette magát a somogyi rengetegbe. Megkeresték. Ép volt, és üde szellemű. Sátort vertek, maradtak egy időre. Ennek úgy tizenöt éve. A fiúk felcseperedtek, ketten Széplakon élnek füvesasszony édesanyjuk örömére, aki azt mondja, egyiküket sem marasztalta soha. A legkisebb nemrég szalmaházépítéssel vétette észre magát.
Várhatóan harmadfokú riasztást is ki fognak adni, de péntek hajnalban a zivatarok kelet felé már el is hagyják az országot.
Noha a vályogot mint építőanyagot számos klisé lengi körül (összedől, penészedik, a paraszti kultúrához tartozik), Bihari Ádám építész és társai arra vállalkoztak, hogy lebontsák az előítéleteket. Erről is szól a somogyi Tengődön rendezett Regio Earth Közép- és Délkelet-európai Vályogépítészeti Fesztivál, ahol építészek, mérnökök, kézművesek és kutatók találkoztak, hogy bemutassák a legújabb építészeti trendeket. Vályogból ugyanis nemcsak mutatós, de egészséges otthont is teremthetünk, figyelembe véve a fenntarthatósági szempontokat is.
Feldúlt voltam. Ültem a szavazókör közepén, és csak dőlt belőlem a panasz. Gáborról, akitől azt kellett megkérdeznem a falu széli romhalmazban, kezemben a mozgóurnával, tudja-e, mi történik, és hogy melyik országban él egyáltalán. Jeleztem fideszes delegált társamnak, hogy a súlyosan beteg férfi a jelek szerint képtelen felfogni a körülötte lévő világot, így párjának, aki majdnem vak, két szavazata lesz. Nem hagyott nyugodni a hatalmas tévé sem, ami többet ért a háznál. A társam kitessékelt. Lesújtott mindez. Másfél órán belül tizennégy kormánypárti szavazatot gyűjtöttünk be. Nem tudtam eldönteni, hogy a metsző szél vagy a rideg döbbenet hasogat-e jobban. Halottam, hogy a Fidesz választókörönként előírta az aktivistáknak a mozgóurnás kvótát. Csalás ez szerintem, amint az volt a kamujelölt indítása is, aki végül 4,5 százalékot kapott. Szoros eredménynél sorsdöntő. Nem lett rá szükség. De azt mutatta, hogy Orbán Viktor és társai vereségre készültek. És mindent megtettek, hogy elkerüljék. Végül legális csalások sorozatával nyertek, mint rendesen.
Csatát nyert egy somogyi zsákfalu: hosszú hónapok után a Volánbusz az igényekhez igazítja a menetrendet. Virággal köszöntötték az új járatot.
Tízezrek gyűjtik az olcsó tűzifát Somogyban, miután az állami erdészet lehetővé teszi, hogy elvigyék a hátramaradt faanyagot. Ám sokan még ezt a nem túl magas összeget sem tudják előteremteni.
Egyikükkel szemben 5 év, míg testvérével szemben 4 év 6 hónap börtönbüntetést indítványozott az ügyészség.
A nagyjából húsz házas romatelepen körülbelül hatvan gyerek lakik, akik közül úgy kéttucatnyian iskolások, egy részük Kaposmérőbe, a többi a kaposvári fejlesztő iskolába jár. Illetve hétfőtől elvileg otthon, távoktatásban folytatják a tanévet.
Lassan megközelíthetetlenné válik nyolc somogyi falu: az odavezető egyetlen utat ugyanis elviszi a víz, a felújítás pedig csúszik.
Egyes területeken látogatási korlátozások lépnek életbe, de a jelzett turistaútvonalakon ebben az időszakban is bátran lehet kirándulni.
Amíg egyetlen ló is akad, kupec is lesz – állítja egy somogyi lócsiszár aki mesélt kihalófélben lévő szakmáról, fortélyokról és titkos vásárokról.
Bajban vannak azok a falvak, ahol a közmunkások hasznos foglalkoztatása miatt vállalkozni kezdett az önkormányzat: az embereket mára felszívta a piac, így községi cégek sora halódik.
A Kaposvári Járási és Nyomozó Ügyészség halált okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége, hamis tanúzás vétsége és más bűncselekmények miatt emelt vádat egy hivatásos tűzoltó és három társa ellen – írja a Lánglovagok a Somogy Megyei Főügyészségre hivatkozva. Az Ózdi Járási Ügyészség is egy halálos fakivágás ügyében emelt vádat.
Áldatlan higiéniai állapota miatt azonnali hatállyal felfüggesztette egy Somogy megyei húsipari üzem tevékenységét a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH). Az ellenőrzés során a hatóság 28 termék (3826,5 kg) ártalmatlanítását rendelte el, elsősorban azok nyomon követhetetlensége, illetve penészesedés miatt. További 3 terméket – ugyancsak azok nem nyomon követhetőségére hivatkozva – visszahívtak a kereskedelmi forgalomból.
Egy ötszáz méter hosszú és helyenként tíz-tizenöt méter mély szakadék keletkezett Somogybabod határában egy erdészeti út helyén még hét évvel ezelőtt. Életveszélyes volt a hasadék szélére merészkedni. Volt olyan ház, mely mindössze húsz méterre állt a megnyílt löszfaltól. Az önkormányzat akkoriban hozzáfogott, hogy csökkentse a veszélyt – írja riportjában a sonline.hu.
Ráborult vezetőjére egy kis traktor Simonfánál kedden, a férfit mentőhelikopterrel vitték kórházba - tájékoztatott honlapján a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.
Hárman meghaltak az influenza miatt Somogy megyében - értesült az állami televízió. Két, 35 és 59 év közötti beteg még január végén hunyt el, míg a harmadik, egy hatvan évnél idősebb ember a múlt héten a kaposvári Kaposi Mór Oktató Kórházban halt meg.
Fának csapódott, majd árokba borult egy nyerges vontató szerda reggel Csurgó és Iharos között a somogycsicsói elágazásnál, a jármű vezetője a helyszínen életét vesztette - közölte a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság.
Kéményeket döntött le, háztetőket rongált meg, villanyvezetéket szakított le a vihar Somogyban - közölte a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője szombat este.