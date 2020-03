Orbán Viktor összefeszült Tóth Bertalannal, és megígérte a végtelen pénzt a vírushelyzet kezelésére

A járványcsatában a felelősség az utóbbi tíz évben mindent centralizáló kormányé, de az ellenzék is sorban teszi a javaslatokat, az MSZP például egy ötpontos védelmi csomaggal készült.

„Azt a szamárságot különösképpen határozottan kell minősítenem, miszerint Magyarországon a kormány felelős lenne azért, mert nem akadályozta meg, hogy betörjön a vírus Magyarországra” – ezzel az ironikusnak szánt mondattal próbálta hárítani az országgyűlési vitában Orbán Viktor az MSZP elnökének állítását. Tóth Bertalan szerint ugyanis a vírus- és járványhelyzet kezelésének minden felelőssége a kormányt terheli. Egyszerűen azért, mert a kabinet az utóbbi tíz évben egy kőkemény centralizációs folyamatot hajtott végre, központosította az egészségügyet, az oktatást, a rendvédelmi szervek működését, illetve számos feladatot vont el az önkormányzatoktól. Magyarán az MSZP politikusa szerint a kormányon kívül immár senki nincs olyan helyzetben, hogy döntést tudjon hozni, segíteni tudjon. Azért a „napi humormorzsán” kívül Orbán komolyabb érveket is próbált sorakoztatni, mondván: inkább szerencsés dolognak látja, hogy ebben a pillanatban az egészségügyi meg az oktatási rendszer is centralizáltan működik Magyarországon, mert így szerinte könnyebb megbirkózni a válsággal. Hogy miért, arra nem szánt érvet. Illetve előkerült a szokásos mondás, miszerint csalódott, hogy még mindig vannak olyanok, akik nem értik a helyzet komolyságát, és nem képesek képesek a pártpolitikai szempontjaik fölé emelkedni. Hogy mire gondol, azt szintén nem indokolta, ráadásul a tények őt cáfolják, hisz az utóbbi napokban az MSZP három javaslata is feltűnt a kormányzati kommunikációban, igaz, forrásmegjelölés nélkül. (A konkrétumok: a jövőben nem csak a betegek válthatják ki az e-recepteket, bevezetik a távoktatást, illetve a köztévé egyik csatornája is segíti a diákokat a távoktatásban a jelenlegi különleges helyzetben.) A másik fontos pengeváltás a Magyar Orvosi Kamara körül zajlott. Emlékeztetőül: a MOK javaslatait tegnap Kovács Zoltán „politikai haszonszerzésnek” minősítette, márpedig az orvostársadalom megbélyegzése és javaslatainak lesöprése Tóth Bertalan szerint megengedhetetlen. Ebben a kérdésben a miniszterelnök retirált Kovács Zoltán álláspontjához képest, és lakonikusan annyit mondott: „ami a Magyar Orvosi Kamarát illeti, a javaslataikat ismerjük, befogadjuk, és amit abból meg tudunk valósítani, meg is valósítunk”. Aztán a kormányfő emelte a tétet, és lényegében végtelen pénzt ígért a vírus megzabolázásához szükséges egészségügyi intézkedésekre, azt állítva, hogy „egy felülről nyitott, korlátlan költségvetési keret áll rendelkezésre”. Persze az egészségügyi ellátáson kívül számos égető probléma akad, ezeket az MSZP egy ötpontos védelmi csomaggal enyhítené. Lényege az, hogy a most fizetés nélküli szabadságra küldött munkavállalóknak bérgarancia-alapot kell létrehozni; az otthon maradó szülőket többek között a családi pótlék megemelésével kell segíteni; az elmúlt időszakban több ezer milliárd forint nyereséget kihordó nagyobb és multinacionális vállalatoknál elbocsátási tilalmat kell bevezetni; az esetleges munkanélküliséggel járó nehézségeket a hitelfizetés és a végrehajtások felfüggesztésével kell könnyíteni; a nyugdíjasok nyugdíjprémiumának kifizetését pedig nem elhalasztani kell, hanem előrébb hozni – hisz az élelmiszerárak rendkívüli módon emelkednek.