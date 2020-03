Bezárnak a moszkvai iskolák, májusig nem fogad külföldieket Oroszország

Az orosz kormány 3,6 milliárd eurót költ a koronavírus-járvány megfékezésére, egy nap alatt 30 új fertőzöttet találtak.

Tanítási szünetet rendelt el március 21-től április 12-ig az orosz főváros közoktatási intézményeiben hétfőn Szergej Szobjanyin, Moszkva polgármestere. A polgármester, akit Mihail Misusztyin miniszterelnök hétfőn a koronavírus terjedése elleni védekezés kormányzati koordinációs tanács első elnökhelyettesévé nevezett ki, április 10-ig megtiltotta az 50 fősnél népesebb rendezvények megtartását is a fővárosi zárt helyiségekben. Emellett jelentősen kibővítette azoknak az országoknak a listáját, amelyek esetében a beutazóknak 14 napos elkülönítésnek kell alávetniük magukat. Az új rendelkezés az összes európai országot és az Egyesült Államokat érinti. Korábban a karanténba vonulás kötelezettsége csak a Kínából, Dél-Koreából, Olaszországból, Franciaországból, Németországból, Spanyolországból és Iránból érkezőkre terjedt ki. Oroszország hétfőn lezárta határát Fehéroroszországgal, arra hivatkozva, hogy Minszk nem tartja be az Egészségügyi Világszervezet (WHO) járványellenes ajánlásait, és nyitva tarja a határátkelőhelyeit. Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök elégedetlenségét fejezte ki amiatt, hogy a döntésről nem értesítették előre. Korábban Oroszország az orosz-lengyel és az orosz-norvég szárazföldi határán tiltotta meg az áthaladást. Kedden leáll a vasúti közlekedés Oroszország és Kazahsztán kötözött. Az orosz kormány hétfő este a honlapján közölte, hogy szerdától május 1-ig erősen korlátozzák a külföldiek beutazását az országba. A tilalom nem vonatkozik a hivatalos küldöttségek tagjaira, a követségi és konzulátusi dolgozókra, a nemzetközi kamionforgalom sofőrjeire, a légi tranzitutasokra, valamint a légi, a folyami és a tengeri járművek személyzetére. Nem érinti a korlátozás a diplomáciai, szolgálati, vagy családi közeli hozzátartozó elvesztése miatt kiadott turistavízummal rendelkező, illetve az Oroszországban bejelentett lakhellyel rendelkező személyeket sem.Az intézkedéseket a moszkvai kormány a WHO ajánlásaival magyarázta. Az orosz parlament alsóháza hétfőn közölte, hogy egészségügyi elővigyázatosságból elmarad Szergej Lavrov külügyminiszter és a képviselők szerdára tervezett eszmecseréje. Az orosz kulturális minisztérium hétfőn megtiltotta a külföldiek számára az orosz múzeumok és kiállítások látogatását.Az orosz kormány 300 milliárd rubeles (3,6 milliárd eurós) programot hirdetett meg a kór terjedése által okozott károk ellensúlyozására.

A hétfőn közölt hivatalos összesítés szerint Oroszországban eddig 93 ember kapta meg a koronavírust. Ezek közül 86 esetben külföldről hurcolták be a kórt. Az ismertté vált fertőzöttek száma egy nap alatt 30 fővel nőtt, közülük 20 új beteget Moszkvában regisztráltak.

Örményország is zárja kapuit

Az örmény kormány rendkívüli ülésén rendkívüli állapot bevezetéséről döntött március 16-tól április 14-ig az új típusú koronavírus-járvány miatt. Nikol Pasinján kormányfő tájékoztatása szerint Tigran Avinján miniszterelnök-helyettes vezetésével létrehoznak egy operatív törzset a kabinet döntéseinek végrehajtására. Jereván utazási korlátozásokat is bevezetett azokkal az országokkal szemben, amelyekben nagyon magas a fertőzöttek száma. Külföldről az örmény állampolgároknak hazatérhetnek, de kéthetes karanténba kell vonulniuk. Betiltják a tömegrendezvényeket, és bezárják az oktatási intézményeket. Örményországban eddig 30 megbetegedést jelentettek, s háromszázan vannak karanténban.

Hőkamerák figyelik a plázázó kazahokat

Kazahsztán a vírusfertőzés terjedésének megakadályozása végett felfüggesztett 49 rendszeres, és ritkított 84 nemzetközi légi járatot. Felfüggesztették a menetrend szerinti buszjáratokat is Kínával, Mongóliával, illetve Üzbegisztánnal, illetve egyelőre nem adnak ki több engedélyt a Kirgizisztán, Üzbegisztán, Oroszország, Kína, Mongólia, Ukrajna és Tádzsikisztán irányába nem menetrend szerinti személyfuvarozást végzőknek. A kazahsztáni hatóságok emellett elrendelték, hogy a nagyobb bevásárlóközpontokba csak arcmaszkkal lehessen belépni, a bejáratoknál pedig testhőmérséklet mérésére alkalmas kamerákat helyezzenek el a betegek kiszűrésére. Kaszim-Zsomart Tokajev elnök veszélyhelyzetet hirdetett vasárnap április 15-ig. Rendelete értelmében a diplomatákon és a kormányzati engedéllyel rendelkező személyeken kívül senki nem léphet be az országba, illetve senki sem távozhat onnan. Kazahsztánban tíz koronavírus-fertőzöttet tartanak számon.

Rendkívüli állapot Észtországban is

Kersti Kaljulaid, az EU-tag Észtország elnök hétfőn telefonon vitatta meg Vlagyimir Putyin orosz elnökkel a koronavírus terjedése ellen foganatosított intézkedéseket. Az észt államfő közölte: beszéltek arról is, hogy miként lehet szavatolni az észt állampolgároknak és az állandó tartózkodási engedéllyel rendelkező lakosoknak a biztonságos hazajutását. Észtország eddig 205 fertőzöttről számolt be. A tallinni vezetés március 13-án rendkívüli állapotot vezetett be, betiltották a tömegrendezvényeket, az oktatási intézményeket bezárták, és otthoni oktatásra tértek át. Március 17-től Észtország lezárja határait a külföldiek előtt.