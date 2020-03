Mi lesz az állatokkal karantén idején?

Bajban lehetnek a haszonállatok és a házi kedvencek is, ha a gazdájuk karanténba vagy kórházba kerül.

- Ki kell öntenem az összes tejet, ha nem jutok el egyik faluból a másikba, de ha netán én kerülök karanténba, megoldhatatlan lesz az állatok ellátása, ott fognak éhen pusztulni, a környékben rajtunk kívül nincs más gazda, aki értene az etetésükhöz, pláne a fejéshez – kesergett az egyik Heves megyei kis faluban a mozgó őstermelő tejárus, aki hetente kétszer több száz liter tejet, túrót és sajtot hord házhoz. Az állatokkal kapcsolatban több álhír is terjed, például az, hogy azok is megkaphatják az új 2019-es koronavírust és továbbfertőzhetik az embert. Jelenleg azonban ilyesmire nincs semmilyen bizonyíték - válaszolta a Népszavának a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH). Hogy mi lesz a haszonállatokkal, ha a gazdájuk karanténba kerül, arra azt felelték: speciális eljárási rend erre a helyzetre nincs. A vonatkozó törvények alapján a gazdának kell gondoskodnia róluk, így célszerű előre megállapodni más környékbeli állattartókkal, hogy tartós távollét idején segítenek egymásnak – tették hozzá. Több állatmentő szervezet is ajánlásokat fogalmazott meg arról, hogyan törődhetünk kis kedvenceinkkel, ha mi magunk karanténba vagy kórházba kerülünk. A Noé Állatotthon Alapítvány arra hívta fel a figyelmet, hogy előre kell gondoskodni két, egymástól független segítőről, akik átmenetileg ellátják a bajbajutott állatokat. Azt is javasolták a kisállattartóknak, hogy legyen otthon nekik minimum két hétre elegendő táplálék, az oltási könyveket, esetleges gyógyszereket pedig készítsék elő. Ha valaki tudomást szerez olyan állatról, aminek gazdája hirtelen kórházba vagy karanténba került, és a kisállatok egyedül maradtak ellátatlanul, akkor hivatali időben a helyi önkormányzathoz, azon kívül pedig a rendőrséghez kell fordulni. Az Állatmentő Liga azt javasolja a gazdáknak, az állatorvosi rendelőben a chip-adatoknál írassák be, hogy egy esetleges kórházi kezelése idején kit értesítsenek az állat elhelyezése és ellátása miatt. Az újpestiek az átlagosnál szerencsésebb helyzetben vannak, itt ugyanis a helyi rendőrkapitányság, az Újpesti Önkormányzat és az Állatmentő Liga állatvédelmi járőrszolgálatot működtet, amely a közösségi oldalán jelezte: otthoni karantén esetén a gazdi helyett a kutyákat, cicákat eljuttatják az állatorvoshoz, segítenek az állateledel és a gyógyszerek bevásárlásában is – mindez az újpestieknek ingyenes. Ha pedig olyan állat kerül a látókörükbe, amely gazdájánál valószínűleg vírus okozta megbetegedés történt, akkor védőfelszerelésben elszállítják, majd a telephelyükön egy erre kialakított részlegén betadine-oldatos fürdőben megmosdatják és kivizsgálják őket, ott tartózkodásuk alatt pedig a gazdáik egy web-kamerán keresztül figyelemmel követhetik sorsukat.