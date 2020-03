Bankszövetség: bizonyos területeken elkerülhetetlen a törlesztési moratórium

Korlátozott fordulatszámon működnek a gyárak, a dolgozók attól tartanak, jövedelem nélkül maradnak. A Vasas Szakszervezet azonnali intézkedéseket vár. A győri Audi gyár teljesen le is áll hétfőtől.

Kaotikus állapotokat eredményeztek a gyárakban a koronavírus-járvány miatti korlátozó intézkedések, számos cég ugyanis vis maior helyzetre hivatkozva nem szándékozik az állásidőre bért fizetni a dolgozóknak, akiket tömegesen küldenek haza, miközben az üzemekben most csak 70-80 százalékon, vagy még alacsonyabb fordulatszámon folyik a termelés – tudtuk meg László Zoltántól, a Vasas Szakszervezeti Szövetség alelnökétől. Mint mondta, ennek több oka is van. Egyrészt számos kisgyerekes dolgozó nem tudja megoldani a gyermekfelügyeletet a rendkívüli iskolaszünetben, márpedig a termelésben nincs home office, így ők nem tudnak bemenni dolgozni. Ezen munkavállalókat ugyanakkor nem írják ki táppénzre ( jog szerint ez nem is járn a, hiszen az iskolabezárások miatt a szülő nem számít keresőképtelennek), így most kénytelenek fizetett szabadságra menni (bár ez sem jogszerű, mert azt 15 nappal előbb kellett volna bejelenteni). Ez átmenetileg eltakarja ugyan a problémákat, de tartósan a szabadságokra nem lehet építeni, hiszen a dolgozói szabadnapok száma véges - hangsúlyozta a szakszervezeti vezető. A másik problémát az alapanyag-hiány jelenti. Egy konzerveket gyártó üzem termékeire például hiába lenne most nagy kereslet, az Olaszországból érkező alapanyagot nem tudják behozni, ezért alig tudnak termelni. Ez inkább az ország belső területein jelent problémát, ott emiatt küldik haza a dolgozókat. Az északi részeken viszont a határzár miatt nem tudnak munkába állni a gyakran Szlovákiából átjáró dolgozók. Sokan vannak ugyanis, akik Magyarországon dolgoznak, magyar állampolgárok is, de vegyes házasságban Szlovákiában élnek. Nekik most, ha belépnének Magyarországra, 14 napra karanténba kellene vonulniuk, de nincs is hova, és így dolgozni sem tudnának – sorolja a problémákat a szakszervezeti vezető. Aki pedig nem magyar állampolgárként jár át Szlovákiából Magyarországra, az most be sem tud jönni – tette hozzá. Miután a vállalatok nem akarnak állásidőt fizetni a kieső időszakra a dolgozóknak, félő, hogy számos munkavállaló jövedelem nélkül marad. Ezek azonnali intézkedéseket igényelnének, nem lehet heteket, de napokat sem várni – hangsúlyozta László Zoltán. A Vasas Szakszervezet ezért azt szeretné, ha a lakosság számára is hiteltörlesztési moratóriumot hirdetnének, emellett pedig azt várják, hogy a kormány hozzon létre egy olyan alapot, amelyből kompenzálni lehet az érintett dolgozók kieső bérét. A győri Audinál eközben bejelentették , hétfőtől leáll a termelés. A Volkswagen-csoport vezetője, Hervert Diess egy wolfsburgi tájékoztatóján elmondta, hogy két-három hétre felfüggesztik a termelést a legtöbb németországi és európai üzemben. Az intézkedések érintik az Audi ingolstadti, neckarsulmi, brüsszeli, mexikói, és győri telephelyeit is. A vállalat az üzemi tanáccsal és a Volkswagen Konszernnel egyetértésben azt tervezi, hogy a termelést ezeken a telephelyeken szervezett és ellenőrzött formában e hét végéig leállítja. Az Audi lapunknak küldött tájékoztatása szerint a koronavírus terjedése miatti "jelenleg egyértelműen rosszabb értékesítési helyzet és az alkatrészellátásban mutatkozó bizonytalanság" miatt került sor az intézkedésre. Azt ígérték: a gyártási programról és a munkavállalókat érintő következményekről hamarosan további tájékoztatást adnak.