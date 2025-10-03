Meghalt a francia buszsofőr, akit azért vert meg egy társaság, mert figyelmeztette őket a kötelező maszkviselésre

Az 59 éves Philippe Monguillot az egyikük jegyét akarta ellenőrizni, a másik három férfit pedig arra kérte, hogy vegyék fel a kötelező szájmaszkot. A gyanúsítottak lerángatták a buszról, megverték, majd eszméletlenül a járdán hagyták és elmenekültek a helyszínről.