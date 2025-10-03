A 43 éves nyíregyházi családapa a Bajorországi Fürstenfeldbruckban dolgozott.
Az érintett utasok beszámolója szerint a sofőr többszöri felszólítás és jelzés ellenére sem állt meg Rákoskeresztúron, több mint tíz megállón át egészen a buszgarázsig vitte őket.
Az esetről az egyik utas videót is készített.
A tűző napon leparkolt buszban kialakult több mint 50 fokos, levegőtlen forróságban órákra magára hagyott gyermeket már hiába szállították kórházba, három nappal később meghalt.
Január 28-29-én országos munkabeszüntetés lesz.
Január 28-án és 29-én szüntetnék be a munkát. Azzal riogatják őket, hogy a támogató szignó a főnökök kezébe kerül, aminek rossz következménye lehet.
A cég csak annyit közölt, hogy megtette a szükséges intézkedéseket.
Az érintett kerekesszékes utastól, valamint kísérőjétől a sajtón és közvetlenül levélben is elnézést kérnek.
Majd megpróbálta kiütni a kezéből a telefont. A BKK először megvédte a sofőrt, de a kísérő felvétele az ő igazát bizonyítja.
A Fülöp-szigeteki buszsofőröket toborzó cég trükközéssel kerülné ki a városvezetés által beharangozott ellenőrzést.
Hősiesen állt helyt a járművezető, a kicsi pedig villámsebességgel világra jött.
A társaság tagjai feltehetően valamilyen drog hatása alatt álltak.
A gyanúsított ellen más bűncselekmények miatt elfogatóparancs volt érvényben.
Az Országos Mentőszolgálat beszámolója szerint hatalmas dugó alakult ki, ám a bravúros mentést látva az autósok türelemmel, reménykedve figyelték az eseményeket. Az időben megkezdett mellkasi nyomások végül sikerre vezettek, és a férfit stabil állapotban szállíthatták kórházba a mentők.
Elég nehéz ezt aktuálpolitikai áthallás nélkül értelmezni.
A rendőrök a távolsági járat vezetőjének jelentése és az utasok segítsége alapján hamar elfogták az ámokfutót.
A feltételezett elkövető ittasan utazott a buszon, ezért leszállították. Késsel torolta meg.
A férfi amiatt akart bosszút állni, hogy egy városfejlesztési projekt keretében a helyi kormányzat lerombolta az otthonát.
Az 59 éves Philippe Monguillot az egyikük jegyét akarta ellenőrizni, a másik három férfit pedig arra kérte, hogy vegyék fel a kötelező szájmaszkot. A gyanúsítottak lerángatták a buszról, megverték, majd eszméletlenül a járdán hagyták és elmenekültek a helyszínről.
A férfi azt mondta: csak tette a dolgát, nem először fordult már elő ilyen, és ha több támadó van, akkor is közbelép.
Azzal is érvelt, hogy neki bérlete van.
Nem akartak leszállni a buszról, aztán nekiestek az őket leparancsolni próbáló férfinak.
A halmajugrai férfi élőbe-élettelenbe belekötött, aztán megérkeztek a rendőrök is.
Mindezt ráadásul a téli hidegben. Nem ez az első eset a közelmúltból, amikor egy buszsofőr otrombán és kegyetlenül bánik egy utassal. Tényleg ez lett mára az elfogadott viselkedésmód?
Megszólták egy temesvári járat sofőrjét, mert késett. Válaszul a mozgó buszban fogságba ejtette utasait, akiknek rendőrt kellett hívni.
Az ismeretlen, 30 év körüli utas a Honvéd ligetnél szállhatott fel egy babakocsival a járműre.
A 15 és 16 éves fiú bántalmazással fenyegette a jármű vezetőjét, majd egyikük ököllel arcon ütötte.