Koronavírusos fertőzés miatt zárt be egy veresegyházi étterem

Az Európában kialakult járványügyi és veszélyhelyzetre való tekintettel – néhány határállomás kivételével – szinte teljesen leállt a nemzetközi vasúti személyszállítás – tudtuk meg szerdán a MÁV Zrt.-től. A nemzetközi járatokat az itthoni szakaszokon pótolja a vasúttársaság, vagyis a határállomások és a belföldi végállomások között közlekednek a vonatok. A belföldi vonatforgalomban a MÁV hálózatán nincsenek menetrendi korlátozások a járványügyi helyzet miatt, a Gyermekvasúton azonban szünetel a közlekedés.

Ausztriával a vasúti összeköttetést a MÁV hálózatán Hegyeshalomnál még fenntartják. Az osztrák vasútvállalat, az ÖBB kedden a GYSEV hálózatán Szentgotthárd és az ausztriai Fehring, illetve Jennersdorf között függesztette fel a közlekedést. Ausztrián át Németország és Magyarország között is üzemel a vasúti személyszállítás, a railjetek (osztrák kocsikból álló, magas színvonalú szerelvények) és a többi nemzetközi járat közlekedik (a Budapest–Hamburg viszonylatú Hungária EC és a Budapest–Berlin viszonylatú Metropol EuroNight kivételével), de a határellenőrzések miatt 20-40 perccel megnőhet a menetidő. Szerbia irányába, és viszont a kelebiai határállomásnál még fenntartják az összeköttetést. A szomszédos országok közül Szlovákia március 13-a, Románia a lőkösházi és a biharkeresztesi határállomások kivételével 14-e óta, Szlovénia 16-a óta nem fogad és nem indít nemzetközi vonatokat. A horvát, ukrán határon és Románia felé is felfüggesztették a forgalmat. Romániából Magyarországra a vasúti eljutás szerdán még Biharkeresztesen keresztül biztosított. A Magyarországról kilépő vonatok kedden közlekedtek, a Romániából Magyarországra belépő vonatok pedig átmenetileg szerdán közlekednek utoljára. A korlátozás érinti a Brassó–Budapest viszonylatú Corona InterCity (406/407-es számú), a Bécs–Budapest–Kolozsvár közötti Transilvania EuroCity (143/144-es számú), és a Brassó–Budapest-Keleti pályaudvar viszonylatú Hargita InterCity (366/367-es számú) vonatpárokat. A nemzetközi járatokat ez esetben is pótolja a vasúttársaság a határállomások és a belföldi végállomások között. A MÁV-START egyéb külföldi célországai közül Csehország, Lengyelország, Svájc és Magyarország között ideiglenesen nem közlekednek a nemzetközi vonatok. Külföldről nem magyar állampolgárok, illetve állandó magyar lakóhellyel nem rendelkező utasok személyforgalomban Magyarország területére nem léphetnek be. Kiutazás esetén a szomszédos ország belépési engedélye a mérvadó. A jelenlegi járványügyi helyzetre való tekintettel, a külföldi vasúttársaságok által meghozott vagy kilátásba helyezett intézkedések miatt a MÁV-START kezelési költség nélkül visszatéríti az április 11-ig érvényes nemzetközi jegyek árát célországtól függetlenül. A sorban állás és személyes érintkezések csökkentése érdekében a vasúttársaság arra kéri utasait, hogy jegy- és bérletvásárlás esetén részesítsék előnyben a MÁV applikáció használatát és az e-vonatjegy váltását. Az e-vonatjegyet bárki részére megválthatják az utasok, a digitális példányt az utazás előtt el kell küldeni az utazó személynek az eredeti letöltött fájl formátumában, hogy kinyomtatva vagy okostelefonon, tableten megmutathassák a jegyvizsgálónak.