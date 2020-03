Minden beltéri rendezvényt betiltottak Romániában

Bosznia-Hercegovinában az egész ország területén veszélyhelyzetet jelentettek be.

Szerbiában szerdától éjszakai kijárási tilalmat vezettek be az új koronavírus okozta járvány megfékezése érdekében, és elhalasztották az áprilisi választásokat is. A szerb kormány által elrendelt éjszakai kijárási tilalom értelmében este 8 és reggel 5 óra között csak a hatósági személyek, valamint azok tartózkodhatnak az utcán, akik munkába mennek, illetve onnan jönnek. A 65 év felettiek egyáltalán nem léphetnek ki az utcára. A tilalom megszegése bűnvádi feljelentést von maga után. Az április 26-ra tervezett általános választásokat elhalasztották. A postahivatalok munkaidejét lerövidítették, a hivatali ügyintézés szinte teljesen leállt. Szerbiában szerda reggelig 83 fertőzöttet regisztráltak. Az ukrán ortodox egyház szinódusa új imaszöveget hagyott jóvá a koronavírus-járvány idejére – számolt be az Ukrajinszka Pravda hírportál, a járvány megfékezése érdekében hozott új intézkedéseket ismertetve. Az ukrán ortodox egyház felszólította a papságot és a híveket, hogy legyenek megértőek és tartsák be a korlátozó rendelkezéseket, s fogadják meg az egészségügyi hatóságok ajánlásait. Az egyház honlapján közzétette az elfogadott új imaszöveget, amelyben lényegében arra kérik Istent, hogy védje meg a fertőzéstől az egészségeseket, gyógyítsa meg a betegeket, áldja meg azokat, akik otthonukban vagy a kórházakban betegeket ápolnak, szabadítsa meg a világot a járványtól, valamint tanítsa meg az embereknek értékelni az életet és az egészséget. A délnyugat-ukrajnai Csernyivci városvezetése átmenetileg megvonta a nyugdíjasoktól azt a kedvezményt, hogy ingyenesen utazhatnak a tömegközlekedési eszközön. Így próbálják a betegség által legveszélyeztetettebb korosztályhoz tartozókat rábírni arra, hogy ha nem feltétlenül muszáj, ne mozduljanak ki otthonról. Az országban eddig 14 koronavírussal fertőzött személyt találtak, közülük 10-et Csernyivci megyében. A két ukrajnai halálos áldozat egyike is az ottani megyei kórházban hunyt el. A múlt csütörtöktől három hétre életbe léptetett országos karantén alatt szünetel a tanítás Ukrajnában. Az oktatási tárca közölte, hogy a középiskolai végzősök központi állami vizsgatesztjeire a felkészítő anyagok elérhetők több internetes oldalon, ezen kívül a youtube videomegosztó csatornán is számos oktatási anyagot hozzáférhetővé tettek. Azoknak, akiknek nincs internetkapcsolatuk, a parlamenti tévécsatorna közvetít hétköznap reggel és este, hétvégén pedig délelőtt oktatási műsorokat. Az ukrán parlament szerdától amúgy sem tart plenáris ülést a kihirdetett karantén végéig.

Ortodox szertartás a kijevi Szent Vlagyimir-székesegyházban Fotó: SERGEI SUPINSKY / AFP