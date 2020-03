Operatív törzs: Magyarországra megérkezett a csoportos terjedés, de kijárási tilalom nem lesz

Az öregek vonuljanak el, a fiatalok se az utcán csoportosuljanak – értse meg az ország, hogy az emberek nélkül az állam nem tudja megoldani a helyzetet. Viszont lélegeztető géppel jobban állunk, mint Olaszország.

Magyarországon is bárhol jelen lehet, jelen van a vírus, attól függően, hol, milyen sűrű a népesség, milyen gyakoriak a találkozások – jelezte Müller Cecília országos tisztifőorvos, hogy valóban itt a járvány. Amit szerinte a kormány minimalizálni próbál, azaz arra törekszik, hogy csökkentse a megbetegedések számát, így könnyítve az egészségügyi rendszer helyzetét. Ám az egészségügyi rendszer és a többi hatóság (például katasztrófavédelem, rendőrség) önmagában esélytelen a járvány megfékezésére, ha a magyar lakosság nem segít, és nem fogadja meg a kabinet tanácsait. Például az idősek komolyan vehetnék végre, hogy húzódjanak vissza az utcákról, a fiatalok pedig ne sétáljanak csoportosan, és ne rendezzenek házibulikat, hiszen most érkezett el a járvány egyfajta fordulópontja: a csoportos terjedés időszaka következik. (Ez azt jelenti, hogy lényegében már követhetetlen, ki kitől kapta meg a kórokozót – de az biztos, hogy az országos tiszti főorvos szerint immár az ország minden részén azonosítottak fertőzötteket.) Hogy a rendszer bírja a terhelést, további hét vizsgáló/tesztelő labor állt munkába, illetve kijelölték a járványkórházakat. A lélegeztetőgép-helyzet Müller Cecília szerint azért megnyugtató, mert arányosan jobban állunk, mint Olaszország. (Ahol sok embernek nem jut ilyen életmentő eszköz, de az országos tisztifőorvos azt nem árulta el, mennyivel állunk jobban.) Müller Cecília szerint mindenki viselkedjen felelősen. Ebben a hatóságok is segítenek, például rendre ellenőrzik, hogy mindenki betartja-e az új szabályokat, például az üzletek az új zárvatartási rendjét. (Ezzel kapcsolatban az illetékes hivatalok hét vállalkozásnál kényszerültek büntetni.) A határátkelőknél cudar állapotok vannak, az osztrák oldalon Hegyeshalomnál több mint 20 kilométeres sor torlódott fel. Miután Magyarország egyeztetett a szomszédos országokkal, átengedte a Szerbiába, Romániába, Bulgáriába tartó vendégmunkásokat, magyarázta Lakatos Tibor, az operatív törzs ügyeleti központjának vezetője. Erre azért volt szükség, hogy a teherforgalomban ne legyen fennakadás, hiszen csak így biztosítható a lakosság ellátása. Ami a hivatalos verzió szerint zökkenőmentes, a polgárok ellátása biztosított. Így a belföldi közlekedést egyelőre nem korlátozzéák, ami azt is jelenti, hogy most senki nem tervez kijárási tilalmat, illetve senki nem akar egyes városokat, területeket lezárni. Ugyanis ezek az intézkedések komoly gazdasági károkat okoznának, így csak nagyon indokolt esetben, részletes kockázatelemzés után lehetne őket bevezetni.

egy órán keresztül nem lehetett meghallgatni, mit akart mondani a miniszterelnök – kérdezte lapunk munkatársa. Úgy tudom, a videó már elérhető – mondta Lakatos Tibor, akinek saját bevallása szerint semmilyen információja nincs arról, hogy mi történt a miniszterelnöki beszéddel. A némiképp zavart csendben a Népszava tudósítója azzal indokolta kérdését, hogy a kommunikációs baklövés a bizalmatlanságot növeli, mikor épp a bizalmat kellene erősíteni. Lapunk újságírója szerint ezt a célt szolgálná a több adat publikálása, például célszerű lenne ugyanúgy közzétenni a vírustérképet, mint az influenza esetében, így a lakosság követhetné a kór terjedést. A járvány megfékezésében legyenek a sajtó munkatársai a magyar lakosság szolgálatára, a területi adatok semmilyen szempontból nem relevánsak a lakosság számára – így hangzott az országos tisztifőorvos válasza.

Hogy tervezi-e a karanténköteles országok (aki ezekből az államokból érkezik, annak automatikusan két hét karanténba kell vonulnia) listájának kibővítését Magyarország, Lakatos Tibor lényegében kitérő választ adott. Ahogy a repülőtéri ellenőrzés szemtanúk szerint hiányosságait is annyival intézte el: szabályszerű a vizsgálat. Hasonló semmitmondással és tereléssel válaszoltak az újságírók kérdéseinek nagy részére.