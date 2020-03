Kapcsolgatunk, kapcsolgatunk - Hírmentes hétköznap a televízió előtt

Jó, hogy közvetlenül lehet kommunikálni az államtitkárral, ám kár, hogy a propagandán kívül nem sokat mond – volt, aki így értékelte lapunknak Fekete Péter szakmai videókonferenciáját.

Március 14-én jelentette be az emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi), hogy Fekete Péter kulturális államtitkár mintegy háromszáz fővárosi és vidéki kulturális intézményvezetővel egyeztet videókonferenciák keretében a koronavírus-járvány miatt bekövetkező változásokról. – A legfontosabb: legyünk rendben önmagunkkal. Ne döntsünk idegesen. Legyünk erősek fizikálisan és mentálisan. Az államtitkár úr ilyen tanácsokkal kezdte a megbeszélést. Azt hittem, jógaórán vagyok – mondta el lapunknak egy társulat vezetője. – Ezek jó tanácsok, de egy intézmény igazgatója jó esetben ilyen államtitkári útmutató nélkül is odafigyel az idős munkatársakra, akik leginkább ki vannak téve a járványnak, és megtesz mindent, hogy a vírus terjedését akadályozza. Segítsük az egészségügyi dolgozók munkáját, figyeljük az operatív törzs tájékoztatóit, legyen válságmenedzseri szemléletünk, biztosítsuk az intézmény hosszú távú működését.



– Ilyenekről esett szó, miközben sok kérdés tisztázatlan maradt. A zenekaroknál például a muzsikusok a minimálbérnek megfelelő alapfizetéssel vannak, erre jön a spielpénz, ami havonta százezer forint vagy annak a többszöröse is lehet. Ez most kiesik. Ha egy-egy együttesnek nincs megfelelő technikai háttere, online koncertet nem tud adni, a nagy koncerttermek pedig bezártak. Mivel a munkaügyi törvényben meghatározott közvetlen veszélyeztetettség helyzete nem áll fenn, a művészeti együttesek tagjai munkára vannak kötelezve, de száz fő már nem lehet egy légtérben. Sokan fizetett szabadságra mennek. Mit tehetünk, ha a munkatársak összes fizetett szabadsága elfogy, de a vészhelyzet még tart? Elég lesz a táppénz a megélhetésre? A taópótló támogatás a szabadtéri koncerteket preferálta... Idén az első pályázatot február végén írták ki, a tavalyi támogatások májusig lejárnak. Számíthatunk-e idén taopótlásra? – sorolta aggályait. Azt is elmondta: eltelt tíz év a minimálbér jegyében, de most közel álltak ahhoz, hogy a zenei ágazat helyzetét törvényileg rendezzék – ennek esélyét elvitte a járvány. – Jó, hogy közvetlenül lehet kommunikálni Fekete Péterrel, kár, hogy a propagandán kívül nem sokat mondott.



– A fenntartótól, vagyis a kulturális tárcától kaptam iránymutatást ebben az ügyben – mondta megkeresésünkre Kiss-B. Atilla, a Budapesti Operettszínház főigazgatója. A direktor hozzátette: legutóbb az államtitkár tegnap tartott videokonferenciát 45 intézményvezető számára, amelyben szó volt arról, hogy mit lehet tenni ebben a rendkívüli helyzetben, amikor nem lehet színpadi tevékenységet folytatni. „A legfontosabb a munkatársak védelme, de ha lehet, a kollégákat kérem, hogy végezzenek munkát, ezért is neveztük meg a műhelymunkát, mint lehetőséget. Ebben kiscsoportos ének, balett órák, korrepetíciók is helyet kaphatnak. Nincs általános recept arra, hogy mit tegyünk ilyenkor, hiszen nem éltünk át még ilyet. Aki nem tudja ellátni a munkáját, arra a Munka törvénykönyvének a szabályozása vonatkozik, vagyis igénybe vehet szabadságot, fizetés nélküli szabadságot, vagy táppénzt. Március 19-től igyekszünk rendszeres internetes művészeti tartalmat is biztosítani a közönségünknek, természetesen figyelembe véve a járványügyi óvintézkedéseket – fogalmazott a főigazgató.

Egyéni megoldások A Játékszín a csökkentett munkarenddel arányos bérfizetés mellett a munkavállalóinak négymillió forintos keretet különít el, amelynek terhére dolgozói a nehéz időszakot áthidaló pénzügyi segítséget kérhetnek. További hatmilliós forrásra egzisztenciális zavarba kerülő színművészeik, művészeti szakembereik pályázhatnak. A Libri–Bookline vállalatvezetése a koronavírus okozta krízishelyzetben a munkatársainak háromszázezer forint fizetéselőleget biztosít, hogy segítsen megoldani a váratlan helyzet miatt felmerülő napi problémákat. A Libri–Bookline többségi tulajdonosa, Balogh Ákos magánszemélyként további ötvenmillió forintos keretet ajánl fel, amellyel segíteni szeretné a bajba jutott munkatársakat.